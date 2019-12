Punčke iz cunj je eden najbolj uveljavljenih dobrodelnih projektov pri nas. Foto: BoBo/Borut Živulović

Unicefova akcija Punčke iz cunj je že vrsto let eden najbolj priljubljenih dobrodelnih projektov, s katerim ta organizacija zbira sredstva za cepljenje otrok proti šestim nevarnim otroškim boleznim (davica, ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza, tuberkuloza in tetanus) v državah v razvoju. Unicefovi podatki kažejo, da zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, vsako leto umre približno 1,5 milijona otrok, kar je nedopustno.

Zato prostovoljci vsako leto izdelajo unikatne lutke. Za punčko je treba odšteti 20 evrov, Unicef pa bo ta denar namenil za nakup in dostavo cepiv, izobraževanje zdravstvenih delavcev in cepljenje otroka v eni izmed razvijajočih se držav. Razstavo punčk so odprli v sredo, obiskovalce Ljubljanskega gradu pa bo razveseljevala vse do 30. decembra.

S projektom Punčka iz cunj je Unicef Slovenija v preteklih letih rešil že več kot 19.000 otroških življenj.