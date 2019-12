Vrteči se svetlobni mlin ob (čisto pravem) mlinu. Foto: MMC RTV SLO

Začelo se je pred več kot desetletjem, ko je klasično okraševanje hiše in njene okolice v vasici Zavinek v občini Škocjan, preraslo okvire in kmalu je Zavinek postal najbolj okrašena vas na Dolenjskem. Domačini so kaj kmalu začeli izdelovati in z lučkami oblikovati najrazličnejše figure, ki so vsako leto postajale večje in bolj domiselne, k projektu pa je pristopalo vedno več Zavinčanov.

Zadnja leta so poleg svetlečih se jaslic (in čisto pravih, postavljenih v provizoričnem "hlevčku" sredi pobočja) največja atrakcija figure, ki nakazujejo, komu so kilometri in kilometri svetlobnih cevi prvenstveno namenjeni - najmlajšim, seveda. Na vsakem koraku tako poleg srnic, smrek, ovc in jelenov, v oči bodejo podobe čebelice Maje, Maše in njenega medveda (ter drugih likov iz risanke), številnih Disneyjevih junakov, pa tudi kakšen literarni junak (na primer Martin Krpan s svojo kobilico ali deklica z vžigalicami) se najde med njimi. Vsako leto se pohvalijo tudi s kakšno novo pridobitvijo - letos je bil to gasilec Samo s svojim tovornjakom, ki je bil temu primerno tudi najbolj oblegan.

Zavinek, "najbolj osvetljena vas na Dolenjskem". Foto: MMC RTV SLO

Domačini vsako leto novembra začnejo popravljati stare svetlobne cevi, kdaj pa kdaj morajo kakšno zamenjati, nato razpeljejo na kilometre kablov, začnejo postavljati figure, organizirati dogajanje in v drugi polovici decembra lučke v Zavinku tradicionalno zasijejo. Letos so jih prižgali 20. decembra, gorele pa bodo do 6. januarja, prav vsak večer, med 17. in 20. uro, pa domačini prezeblim obiskovalcem strežejo tople napitke in poleg ponudijo še kakšen piškot. "Brezplačno je! Če želite, pa lahko kaj prispevate," dobivamo obiskovalci odgovor na vprašanje, koliko stane "zapitek" - skupaj s kretnjo v smeri škatle z napisom "Prostovoljni prispevki".

Vsak pomaga po svoje

Organizacijsko je dogodek za tako majhno vas brez dvoma velik zalogaj. In tu ni govor le o samih svetlobnih ceveh. Vsak večer se namreč po cestah do Škocjana vije kolona vozil, ki jih je treba nekako usmeriti na (tista redka še prosta) parkirišča, sicer bi sledil prometni kolaps. Na pomoč že nekaj let redno priskočijo tamkajšnji gasilci, za sladke dobrote in tople napitke poskrbijo (pretežno) domačinke, le tega, kdo poskrbi za račun za elektriko nam ni uspelo izvedeti ....

Foto: MMC RTV SLO