Pot z vprego naj bi Nemča končala 23. junija. Foto: Reuters

Zakonca Matern bosta v kočijo vpregla štiri bele lipicance slovenske reje in enega črnega lipicanca iz Hrvaške. Z njimi bosta vsak dan – ne glede na vreme – prevozila od 30 do 50 kilometrov in z eno samo željo, da v nedeljo, 23. junija, srečno in varno prispeta na Dunaj.

"Pred njima je izjemen podvig, ki ju bo vodil po poteh, kjer so stoletja vozile kočije z lipicanci. O tem, kako izjemna in drzna je njuna odločitev, da z lipicanci prepotujeta 585 kilometrov dolgo pot, pa najbolj zgovorno priča podatek, da je lipicanska vprega to pot zadnjič prevozila pred 39 leti, ob praznovanju 400. obletnice Kobilarne Lipica," so sporočili iz kobilarne.

Zakonca načrtujeta, da bosta danes v poznih popoldanskih urah prispela do Gornje Košane, kjer bosta prenočila. V ponedeljek se bosta podala do Nove vasi pri Blokah, v naslednjih dneh pa bosta s svojimi konji prenočila pri gostoljubnih rejcih v Šentvidu pri Stični, Trbovljah, Celju, Pragerskem, Trnovi vasi in Rogašovcih ter nadaljevala pot po Avstriji.

V vpregi bo pet konjev - štirje beli in en črn. Foto: BoBo

Srečno pot jima bo pred startom voščila v. d. direktorice Holdinga Kobilarna Lipica Lorela Dobrinja: "Andreas in Ute Matern sta izjemna ambasadorja slovenskega lipicanca in ljubitelja konj, ki ne poznata besede nemogoče, s svojo pozitivno naravnanostjo pa povezujeta konjeniške tradicije Evrope. Tako dokazujeta izjemno kakovost lipicanskega konja in potrjujeta njegovo mesto v sodobni družbi."

Na prvo pot šla pred šestimi leti

Maternova s slovenskimi rejci, člani Združenja rejcev lipicanca Slovenije, povezuje dolgoletno prijateljstvo. S kočijo in slovenskimi lipicanci sta se na prvo pot podala že pred šestimi leti in prevozila 734 kilometrov od Bavarske do Vzrejne hiše lipicancev Barbana na Gorenjskem, saj so ju prav tam navdušili za slovenske lipicance.

Pred tremi leti sta nadaljevala pot in se od Vzrejne hiše lipicancev Barbana v Globokem na Gorenjskem z istimi štirimi lipicanci podala do Kobilarne Lipica ter navdušila obiskovalce Dneva Kobilarne Lipica.