Mis Slovenije 2019 je postala Špela Alič (druga z desne). Foto: Facebook/Miss Slovenije

Na izboru, ki je sinoči potekal v Črnomlju, so izmed 15 finalistk izbrali še 1. spremljevalko -lento si je nadela Tinkara Smolar - in 2. spremljevalko, Lejo Plut.

Poleg tega so podelili še naziv mis osebnosti, ki ga je prejela Lucija Lampret, izbrali mis Slovenskih novic (to je postala Leja Kovač), za ambasadorko More Than Beauty pa je bila izbrana Špela Šolaja.

Kot omenjeno, se je za krono, ki jo je zadnje leto nosila Lara Kalanj, potegovalo 15 deklet, poleg že omenjenih še: Katja Beguš, Lana Mikec, Kaja Kopitar, Pia Hozjan, Anamarija Kastelic, Lea Krulc, Emina Tatarevič, Eva Kosi in Nuša Semec.

V okviru izbora so nato izbrali osem superfinalistk (Lano Mikec, Lejo Plut, Lucijo Lampreht, Evo Kosi, Lejo Kovač, Tinkaro Smolar, Špelo Šolaja in poznejšo zmagovalko Špelo Alič), ki so odgovarjale na vprašanja žirije, na koncu pa je Lara Kalanj svojo krono predala prav Aličevi.

Ta bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru, ki bo 14. decembra v Londonu.