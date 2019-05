Otroci so se družili ob številnih zabavnih dejavnostih in pletli nova prijateljstva. Foto: BoBo/Alen Milavec

Osnovna ideja festivala Igraj se z mano, ki poteka že trinajstič, je povezovanje skozi igro, vključevanje posameznikov s posebnimi potrebami v družbo ter medsebojno druženje vseh, ne glede na posebne potrebe. "Iskrene čestitke za tako poln Kongresni trg. Pred desetimi leti si tega nismo mogli predstavljati, danes pa festival živi v najlepšem izročilu," je dejal župan Zoran Janković, ki se je pred tem sprehodil med mladimi in stojnicami, z nekaterimi je zaigral tudi namizni tenis.

"Cilj je dosežen takrat, ko se nihče več ne sprašuje, ali so to otroci s posebnimi potrebami ali otroci iz rednih osnovnih šol in vrtcev," je za STA dejal Matej Rovšek, ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana, ki skupaj z Društvom za kulturo inkluzije pripravlja ta festival. Medtem ko bo sobotni dan še posebej namenjen družinam in staršem nastopajočih, je bil prvi dan po ravnateljevih besedah bolj zanimiv za vrtce, srednje šole in druge prostovoljske in nevladne organizacije.

Obiskovalci so se lahko posladkali z okusnimi palačinkami. Foto: BoBo/Alen Milavec

Številne dejavnosti in glasbeni večer

"Sodelujoči si lahko pobarvajo lase, lahko telovadijo, tečejo, plezajo po steni, lahko pojejo kakšno palačinko, si ogledajo kakšno otroško predstavo na Aničinem odru ali prisluhnejo različnim nastopom otrok na velikem Janezovem odru," je ponudbo povzel Rovšek in ob tem izrazil obžalovanje, da je zaradi slabega vremena odpadlo dogajanje v sredo in četrtek, zaradi česar veliko otrok ni nastopilo.

Središče dopoldanskega dogajanja je veliki Janezov oder, kjer se bo zvečer nadaljeval glasbeni program. Danes bodo med drugimi nastopili Zlatko, Luka Sešek, Alenka Godec, Gojmir Lešnjak - Gojc ter srbski kantavtor Branimir Sosić. Ta je za festival ustvaril posebno pesem Igraj se z mano, ki jo je zaigral že na dopoldanskem odprtju.

Navdušeni pomagači

Pri pripravah na festival in na dogodku, ki poteka še v nekaterih krajih po Sloveniji – sklenil se bo 7. junija v Radljah ob Dravi – pomaga več kot 100 otrok in mladostnikov iz Centra Janeza Levca Ljubljana. V festival se vključujejo kot kuharji, peki palačink in varnostniki, skrbijo pa tudi za red in čistočo.

Dogajanje na Kongresnem trgu je privabilo številne obiskovalce. Foto: BoBo/Alen Milavec

Eni takšnih so Darja, ki na festivalu v Ljubljani pomaga na infotočki, Anže, ki deli revije, ter Maj, ki pomaga pri razvijanju fotografij. Slednja sta povedala, da se že neizmerno veselita večera, ko bo nastopil ambasador Zlatko, čeprav imata sicer najraje Gade, Avsenike in Modrijane. "Na festivalu mi je najbolj všeč, da se lahko družim s prijatelji in spoznam še kakšne nove," je ob tem povedala Darja.

Mladostniki s Centra Janeza Levca Ljubljana, ki so aktivno vključeni v festival, "strašno uživajo, ker so pomembni," je poudarila koordinatorica festivala za odnose z javnostmi Blanka Delalut.

Odprtost družbe do ranljivih skupin se po Rovškovih opažanjih iz leta v leto povečuje, je pa na tem področju še ogromno dela. "Eno so stališča, drugo zakonodaja, za katero si želimo, da bi se hitreje spreminjala," je opozoril. Po njegovem mnenju se povečuje tudi "družbena zavest o tem, da bomo najbolje funkcionirali, če bomo drug do drugega strpni, solidarni in prepoznavali različnost posameznika".