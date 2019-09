Poleg športnega dogajanja bo v Stožicah poskrbljeno tudi za pestro navijaško vzdušje. Foto: www.alesfevzer.com

Pred nastopi slovenske odbojkarske reprezentance in po njih bodo v navijaški coni Vala 202 in Sberbanke navijače zabavali Tabu, Koala Voice, Zlatko, Gušti in Cover Lover.

Danes bodo pred tekmo Slovenija – Belorusija navijače ogrevali Tabu, ki že od leta 1998 krojijo slovensko glasbeno sceno z uspešnicami, kot so Dobra vila, Lahko sem srce, Pesek in dotik ter Poljubljena.

V soboto pred tekmo Slovenija – Finska vas bodo zabavali Koala Voice, ki so iz najstniške zasedbe zrasli v eno najdejavnejših zasedb pri nas v zadnjem času. Prvi del koncerta bo pred tekmo Slovenija – Finska z začetkom ob 19.45, drugi pa po njej – od 22.30 do 23.00.

Raper Zlatko v svoji najnovejši skladbi prepeva "zaslužena je zmaga", zato predstavlja odličnega glasbenega gosta navijaške cone evropskega prvenstva. Nastopil bo v nedeljo ob 19.15 pred tekmo Slovenija – Turčija.

18. septembra bo navijače po tekmi Slovenija – Rusija ob 19.15 upeval Gušti, ki ga poznamo po najrazličnejših samostojnih uspešnicah in tudi skladbah, ki jih je pripravil za rokzasedbo Big foot mama.

Pred osmino finala (21. september), četrtfinalom (23. september) in polfinalom (26. september) bo v Stožicah navijače zabavala skupina Cover Lover, ki bo za zbrane preigravala številne svetovne uspešnice. Poslušali jih boste lahko od 19.15 do 20.15.

Tri dni pred začetkom EP-ja je organizatorjem uspelo prodati že več kot 20 tisoč vstopnic, zeleni spodnji ring dvorane pa bo vsaj za tekmo z Rusijo poln. Prireditelji so za Slovensko tiskovno agencijo izrazili upanje, da bo odziv javnosti z vsako tekmo še boljši.