Dogajanje bo potekalo na kar 15 različnih prizoriščih, pripravili pa so 100 ur festivalskega programa. Foto: JK Design

Gre za najstarejši slovenski in največji območni folklorni festival, ki se je letos po štirih letih prirejanja v mestnem središču, kjer bo še vedno potekal del festivala, vrnil v črnomaljsko Jurjevanjsko drago.

V sklopu programa so že predstavili knjižico Zelišča v kulinariki, odprli razstavi Kiparsko-pravljični svet in Likovno-fotografski svet, pogovarjali so se o pomenu glasbe pri mladini in ob 100. obletnici rojstva režiserja Franceta Štiglica predvajali njegov film Praznovanje pomladi.

Celoten festival bo na 15 različnih prizoriščih obiskovalcem ponudil 42 programskih točk, skupaj pa se bo zvrstilo 100 ur festivalskega programa.

Festivala, ki združuje folklorno tradicijo, belokranjsko kulinariko, etno glasbeni program, dobrodelnost in okoljsko odgovornost, se povprečno udeleži do 12 tisoč obiskovalcev, glavni del dogajanja je od petka zvečer do nedelje.

Jurjevanje vabi v Črnomelj

Nastopila bo tudi Tanja Žagar

Petkovo večerno dogajanje se je začelo s srečanjem otroških folklornih skupin Pastirče mlado in z razstavno-prodajnim rokodelskim sejmom, sledili pa so nastop tamburašev, slavnostno odprtje festivala, na katerem je zbrane nagovorila državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Petra Culetto, nastop odraslih folklornih skupin Pleši, Jure, do jutranje ure in še zabavni spored.

Do vključno nedelje bo festival ponudil še z nastopi tamburašev, folklornih skupin in pihalne godbe, srečanje harmonikarjev, tradicionalni družinski kolesarski izlet Goni kolo, otroške delavnice, modna revija, predstave za otroke in odrasle.

V zabavnem programu bodo med drugim nastopili Tanja Žagar, Mejaši, 2B in Vodomci.