Mister Slovenije 2019 je Simon Blaževič. Foto: Vid Rotar

Zmagovalec, ki je od malih nog športni navdušenec, kar kaže tudi skozi svoje delo, saj je osebni trener, je po zmagi povedal: "Zmagal sem pričakovano in nepričakovano. Več prijateljev mi je reklo, da bom zmagal, verjeli so vame. Jaz nisem bil o tem čisto prepričan, konkurenca je bila močna. Ko sem zagledal svoje ime, sem si rekel: očitno so imeli prav."

Deseterica finalistov med izhodom v kopalkah. Foto: Vid Rotar

Deseterica finalistov, ki je imela tri izhode, se je potegovala za tri nazive, o njihovi usodi pa je poleg organizacijskega organa odločala še devetčlanska komisija. Preostali dve lenti sta osvojila Tilen Kajtna s Polzele, ki je postal Mister Best Smile, in Mister Cosmo 2019, ki je postal Elvis Kudič. V super finale so se poleg zmagovalcev uvrstili še Vid Bjedov Kobe, Gino Podgornik iz Tolmina in Jaka Vodovnik s Polzele.

Prireditev sta povezovala Pia Pustovrh in Matjaž Kumelj. Med večerom so nastopile plesalke plesnega centra Bolero, skupina Muzikalci ter pevke Kristie Clé, Christine Zadnikar, Anabel in Danijela Burjan.

Gasilska fotografija finalistov za konec 11. izbora Mister Slovenije. Foto: Enej Česnik/MMC RTV SLO