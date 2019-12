Dedek Mraz bo naslednje tri tedne razveseljeval mariborske otroke po šolah in vrtcih. Foto: BoBo

Otroci so sivolasega dobrotnika pričakali na Snežnem stadionu, da bi ga priklicali, so mu najprej zapeli pesem Siva kučma. Njihova pesem je najprej predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile so luči, na temnem pobočju pa je zagorela drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje, prav med množico malčkov.

Dedek Mraz bo zdaj do konca meseca s svojo praznično okrašeno kočijo in pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah ter se ustavljal v mestnih šolah in vrtcih. Prvič že v torek, ko bo obiskal osnovno šolo Prežihovega Voranca in OŠ Kamnica. Slovo mu bodo pripravili 28. decembra, ko se bo popeljal po svetlečih mestnih ulicah in se ustavil v pravljičnem Vilinskem mestu, kjer ga bosta nestrpno pričakovala tudi Gretka in Gašper. Otroci ga bodo nato skupaj spremljali do velikega odra na Trgu Leona Štuklja, kjer se bo za letos dokončno poslovil.

Dedek Mraz je Maribor prvič obiskal in otroke obdaril leta 1948. To tradicijo pa še danes ohranja Zveza prijateljev mladine Maribor. Že 45. leto zapored se bo dobri mož med otroke pripeljal s Pohorja. V preteklosti se je med drugim vozil že z gondolo, sedežnico in tudi teptalcem snega.