Igralka Sandra Siladjev je postala prava spletna senzacija z ženskim likom Dinje, ki najpogosteje trosi modrosti o moško-ženskih odnosih. Foto: Osebni arhiv

"Ko mi reče "Rad te imam", vem, da sem oplela. Takoj zbežim. Ne imej me rad, za božjo voljo!" "Na Instagram pa greste zato, da vidite, kaj vam drugi zavidajo, da z njimi delite nekaj, zaradi česar ste vredni prezira" - To so besede Dinje, vse bolj priljubljenega lika z družbenih omrežij.

Znana je po tem, da govori o tistem, o čemer večina drugih molči. S svojim enkratnim smislom za humor in videoskeči, secira aktualno družbeno sceno in socialna vprašanja, in s tem preizkuša splošna prepričanja, stereotipe in stališča.

Lik Dinje je ustvarila akademska igralka Sandra Silađev iz Beograda, pred slabimi štirimi leti in kmalu postala spletna senzacija. Priljubljenost me je presenetila. Nisem je pričakovala. Posnetke sem začela objavljati za svojo dušo in za ljudi, ki so mi blizu, niti sanjalo se mi ni, da bom tako priljubljena - pravi Sandra, ki smo jo srečali pred njenim nedavnim nastopom v Ljubljani. Skeče snema sama, vmes je začela nastopati tudi kot stand up komičarka. Ta forma ji je, kot pravi, pisana na kožo.

"Stand up je čudovit, ker je politično nekorekten, ker prenese črni humor in ker je v njem vse dovoljeno, lahko se šalite z vsem. To res potrebujemo. Lahko tudi preklinjate," dodaja Sandra.

Poznavalka balkanske miselnosti

S stand upom nastopa tudi izven meja Srbije, pravi da jo takrat občinstvo bolje spozna. Tudi njim je ljubo, ker iz nekega drugega zornega kota lahko vidijo, da le nisem tista psica s posnetkov, temveč sem popolnoma drugačna kot liki, ki jih igram, izpostavi Sandra.

Ker zelo dobro pozna posebnosti balkanske miselnosti, je priljubljena tudi izven Srbije. "Na stand up predstavah veliko govorim o patriarhatu, navdih pa črpam na območju nekdanje Jugoslavije. To, da sem se rodila v Makedoniji in živela v Bosni, je gotovo pripomoglo, da opažam, kako ljudje živijo, njihovo kulturo, način življenja, stereotipe," razlaga Sandra Silađev.

Nedavni gostovanji v Mariboru in Ljubljani sta, po razprodanih nastopih v Frankfurtu, na Dunaju, v Dubrovniku in Beogradu kot pravi, presegli njena pričakovanja. "To je občinstvo, ki razume tak humor, imajo radi moj stand up in moje posnetke. Nekaterim šalam so se smejali celo bolj kot gledalci v Srbiji," poudari Sandra Silađev.

Borka za ranljive skupine in prostovoljka



Nedavna stand-up nastopa v Mariboru in Ljubljani sta igralko presenetila, saj se je občinstvo nekaterim šalam bolj smejalo od občinstva v Srbiji. Foto: Osebni arhiv

Svojo priljubljenosti Sandra, sicer tudi aktivna borka za pravice ranljivih skupin izkorišča, da opozori na pomembne družbene probleme, kot je nasilje ali položaj invalidov. Kot sama pravi, na ranljive skupine je bolj občutljiva, ker je sama delala kot prostovoljka v Centru za otroke z motnjami v razvoju, s temi zgodbami se je srečala še kot majhna deklica, namreč njena mama je defektolog po poklicu. Kot sama pravi, je tudi vojna nanjo precej vplivala.

"Na našem območju smo doživeli vojno in veliko nasilja, zato me občutek ranljivosti spremlja vso življenje," poudarja Sandra. Morda je to razlog, da se njenemu sarkazmu večkrat bolj kislo smejemo, saj v svojih skečih pogosto opozarja na neprimeren odnos do invalidov. "Gospa, umaknila sem se na desno – z vozičkom ne morem mimo vas. - Vi pa lahko greste mimo mene…Lepo vas prosim, jaz sem bila prva tukaj. To ni ničemur podobno. Nevzgojeni ste. Pa še zdravnica sem…« - je eden od zaigranih dialogov, s katerim poskuša občinstvo senzibilizirati do drugačnega, bolj prijaznega odnosa do oseb z invalidnostjo.

Na družbenih omrežjih so najbolj gledani in največ smeha izzovejo skeči o partnerskih odnosih. Za vsak primer je na njenem You Tube kanalu dodano opozorilo: Posnetki niso primerni za mladoletnike in puritance.