Aleksandar Stanković, urednik in novinar oddaje Nedeljom u 2 na hrvaški televizi je bil gost Miše Molk v oddaji Z Mišo. Foto: Sergej Semibratov

19 let ni malo. Kar pomeni, da ga kljub temu, da se včasih z njim ne strinja, hrvaška javna televizija ceni. Seveda je že imel težave z vodstvom. Očitno pa je njegova priljubljenost vredna tudi kakšnega spora. Pronicljiv je, pa tudi provokativen. Zato ima težave tudi sam s seboj, kadar bi se rad zgolj pogovarjal, saj ne želi na silo postavljati neprijetnih vprašanj, zaradi katerih pa je pravzaprav zaslovel.

S tem, ko je imel kar nekaj zapletov z gosti, kar je seveda dvigovalo gledanost oddaje, se je očitno zapletel tudi sam vase. Namreč, če ni drzen, se lahko hitro zdi ljudem dolgočasen, ali kot pravi sam, "bodo rekli, da sem ali utrujen ali naveličan". Ampak, vse kaže na to, da je tudi s tem že opravil.

Aleksandar Stanković kljub temu, da pogosto dreza v goste tudi z njim neljubimi vprašanji, še vedno ostaja izjemno priljubljen voditelj oddaje Nedjeljom u 2 na hrvaški javni televiziji. Tudi na nasprotni strani mize se je v oddaji Z Mišo dobro znašel. Odgovoril je na vsa vprašanja, kritiziral tako vlado kot televizijo in prvič razkril, da so v njegovi oddaji, ko je gostil reško rok skupino Let 3, namenoma povzročili incident.

Vabljeni k branju nekaterih odgovorov iz oddaje

Hrvaško ministrstvo za izobraževanje je predlagalo v učni načrt tudi obisk Jasenovca. Kako vi sprejemate ta predlog?

Mislim, da bo to zelo zahtevna naloga. Mladi na hrvaškem, kar se tega področja tiče, so zadnjih petnajst let precej indoktrinirani z napačnimi informacijami. En obisk Jasenovca ne bo ničesar spremenil.

Hrvaška je na 73 mestu skupaj z Madžarsko, kar se tiče svobode medijev? Kako to komentirate?

Nimam kaj reči, kot da sem žalosten zaradi tega; to nam ni v ponos. To je podatek, ki nas mora skrbeti.

Včasih ste tudi lepo peli …

Sem, res sem, v zboru. Lepe spomine imam na Ljubljano in Cankarjev dom; če se dobro spomnim je bila to opera Turandot.

Izdali ste tri pesniške zbirke. Ste tudi ženi napisali kakšno pesem?

Ja, sem, ampak ona je to prebrala šele v moji knjigi.

Ste pogumni?

Sebe ne doživljam kot izjemno hrabrega človeka. /Velik razmislek/ Mogoče je bil moj pogum poročiti se.

Rekli ste, da nimate radi močnih žensk?

Mogoče sem to rekel, preden sem spoznal svojo ženo.

Trenirali ste boks …

Ja, to je ta zgodba o alfa moškem, … boks, rad imam motorje … to je ta zgodba o huliganu …in pišem pesmi, da vse to malo ublažim …

Ste si všeč?

Ja, dobro se držim za svoja leta.

In res se. Pri 48 pričakuje dojenčka, tokrat sina, mi je zaupal v pisarni.