Tekma za 3. mesto in finale bosta potekala v dvorani AccorHotels Arena v pariškem okrožju Bercy. Foto: BoBo

Po zmagoslavju slovenskih odbojkarjev v polfinalu evropskega prvenstva proti Poljski so se začela množična načrtovanja športnih navdušencev, kako, kdaj in s kom najlažje priti do francoske prestolnice. Oteževalna okoliščina so seveda tudi odpovedi poletov Adrie Airways, zato tudi slovenske turistične agencije mrzlično iščejo načine, kako navijače pripeljati do francoske prestolnice. Možnosti za enodnevne čarterske polete z Brnika so majhne.

Pa ne le za prevoz, treba je poskrbeti tudi za prenočevanje v Parizu in si seveda čim prej zagotoviti vstopnico za ogled finalne tekme, ki jo bodo Slovenci odigrali proti Franciji ali Srbiji.

"Pri nas že od včeraj vlada izredno stanje," so za MMC dejali pri Palmi, ki je uradna potovalna agencija Odbojkarske zveze Slovenija. Okrepili so svoj klicni center in klice sinoči sprejemali vse do enih zjutraj, danes pa nadaljujejo že od 6.00. Ponujajo tri aranžmaje: letalo-letalo, bus-bus in letalo-bus. "Prvo letalo bo v Pariz odletelo že danes ob 17.00, sledil mu bo avtobus ob 19.00, jutri ob 18.30 z Brnika vzleti drugo letalo," naštevajo. Pravijo, da je zanimanje te oblike potovanja enakomerno razdeljeno, ne prednjači nobeno posebno prevozno sredstvo.

Zaradi težav Adrie Airways je iz Slovenije težje potovati v svet. Foto: BoBo

Trenutno imajo pri Palmi 500 rezervacij, trije avtobusi so že napolnjeni, polnijo se tudi letala, zato so pri Palmi že v pogovorih za dodatne čarterje, ki bi proti Franciji poleteli v soboto in nedeljo.

Cene se gibljejo od 269 evrov za povratno potovanje z avtobusom (vstopnica je vključena in za slovenski sektor v tretji kategoriji stane 70 evrov) do 734 evrov za letalo s prenočitvijo.

Pri potovalni agenciji Collegium polnijo tretji avtobus, kar je skoraj 150 ljudi že potrjenih: "Je pa zanimanje res ogromno in je naša ekipa ves čas na telefonu in e-pošti. Tako da smo v pogovorih trenutno vsaj s še enkrat toliko ljudmi. Veliko je tudi zanimanja samo za vstopnice, ki pa se jih trenutno zunaj aranžmaja ne da priskrbeti." Njihovi paketi vključujejo prevoz, enkrat nočitev v hotelu, vstopnico za finale ter spremljevalca na avtobusu. Cena aranžmaja je 269 evrov.

S katerega letališča?

Sloveniji najbližji mednarodni letališči, ki imata neposredne povezave s Parizom, sta v Benetkah in na Dunaju. Z mestom ljubezni je sicer povezan tudi Zagreb, a sta oba poleta od tam že zasedena.

Iz Benetk v Pariz dnevno poleti šest letal, podobno tudi z Dunaja. Na obeh lokacijah je še nekaj prostih sedežev, vendar so cene zaradi povpraševanja skokovito narasle. Če so bile te pred nekaj dnevi okoli 100 evrov, se zdaj že približujejo vsoti 350 evrov.

Mogoč je tudi polet iz Ljubljane v belgijsko mesto Charleroi, od koder je do Pariza tri ure vožnje, predlaga spletna stran Po svetu. Mogoč je najem avtomobila ali pa vožnja z vlakom oziroma avtobusom. Med Ljubljano in Charleroijem leti prevoznik WizzAir, povratne vozovnice (sobota-torek) pa so v trenutku objave članka na voljo za ugodnih 140 evrov.

Organizirajo se tudi številna društva, klubi in skupine ljudi, ki iščejo najugodnejše možnosti prevoza. Celo na portalu prevoz.org se je našlo nekaj posameznikov, ki ponujajo pot do Pariza v osebnih avtomobilih in kombijih. Vsi odhodi so v soboto, najugodnejša ponudba pa znaša 50 evrov.

Veliko Slovencev se bo v Pariz odpravilo z osebnimi avtomobili ali kombiji. Foto: Prevozi.org

"Na finalu lahko pričakujemo 4.000 slovenskih grl"

Koliko Slovencev bo danes in v soboto romalo v Pariz, je težko oceniti. Po izkušnjah s košarkarsko mrzlico leta 2017 in po predvidevanjih enega od najbolj izkušenih turističnih delavcev na področju športnih potovanj Jureta Uranjeka iz turistične agencije Kompas bo končno število Slovencev v Parizu precej višje od pričakovanj agencij.

"Pred finalom Eurobasketa smo računali, da bo v Turčijo prišlo okoli 4.000, morda 5.000 Slovencev. Odziv pa je bil presenetljivo višji; mediji ste poročali, da je bilo v dvorani Sinan Erdem 7.000 Slovencev. Če upoštevamo, da je Pariz precej bližje in da do tam praktično ni državnih mej, lahko pričakujemo na finalu tudi več kot 4.000 slovenskih grl," je dejal Uranjek.

Od Ljubljane do Pariza je 1.240 kilometrov (do Carigrada jih je 1.515). Z avtomobilom ob upoštevanju omejitev hitrosti to pomeni točno 12 ur vožnje, cena v eno smer z vključenimi cestninami, gorivom in vinjetami pa je 183 evrov.