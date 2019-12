Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo Foto: BoBo

Tekače na najstarejšem in najbolj obiskanem teku Božičkov v Sloveniji z naglavnimi lučkami in Božičkovimi kapami je obiskal tudi sam Božiček, za rdeče noske pa so tekli in hodili že petnajsto leto zapored.

Tekačem je bila na voljo 6- ali 12-kilometrska proga, ki je bila speljana čez Rožnik. Za pohodnike pa so pripravili 2-kilometrsko dobrodelno pot po parku Tivoli.

"Namen tega dobrodelnega teka je zbiranje sredstev za Rdeče noske. To so klovni zdravniki, ki hodijo po slovenskih bolnišnicah. Vsa sredstva, ves denar, ki ga zberemo s prijavninami, gre na njihov račun," je pojasnila predstavnica dobrodelnega teka Katja Križnik Jeraj.

Teka in pohoda se vsako leto udeležijo tudi klovni zdravniki, ki za udeležence na začetku pripravijo ogrevanje. Za udeležence so ob prihodu na cilj pripravili tudi malico – organizatorji so jih pogreli s čajem in okrepčali z dobrodelnimi palačinkami.

Izkupiček od prodaje palačink bodo namenili Zavodu pod strehco, prispevki pa bodo šli v sklad socialnih obrokov.