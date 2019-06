Foto: Urad predsednika republike

Na večerji, na katero je povabljenih 60 gostov, bodo jedli slovensko hrano. Za predjed bodo postregli mariniran file piranskega brancina z redukcijo pomaranče na grahovem pireju z izborom mladih solat s pinjolami in bazilično kremo s paradižniki.

Sledila bo topla predjed, in sicer domači žlikrof na krompirjevi peni z zeliščnim oljem in omako staranega ovčjega sira.

Za glavno jed bodo kuharski mojstri pripravili medaljon telečje ribice z omako veolute na brokolijevem kuliju in jurčkov nadev v fillo testu s sortiranimi vršički belušev in romanesca z lešnikovim granulatom.

Gostje se bodo na koncu posladkali z mandljevo pito z ribezom ter moussom z jagodnim polnilom ob pehtranovi kremi z jagodičevjem na sadni omaki.

V sklopu vinske spremljave jih ob večerji čakajo izbrana slovenska vina – chardonnay, duet in rumeni muškat.

Protokolarna darila zelo pomembna

Predsedniki bodo za protokolarno darilo prejeli komplet Flow, in sicer steklenico s kozarcem za vodo slovenske oblikovalke Tanje Pak.

V uradu predsednika republike izboru daril posvečajo posebno pozornost, saj so po njihovem mnenju darila pomembna prvina izvajanja promocije in doseganja prepoznavnosti države. "Izbiramo darila, ki poudarjajo slovensko zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino, dosežke sodobne ustvarjalnosti in naših inovatorjev. Pozorni smo na to, da so darila kakovostna in seveda slovenskega porekla."

Predsedniki in predsednice osmih držav, ki se udeležujejo dvodnevnega vrha, bodo prejeli komplet Flow oblikovalke Tanje Pak, ki je za svoje delo prejela številne mednarodne nagrade za dizajn, za steklenico Flow pa je prejela nagrado Red Dot Design Award 2009.

Člani uradnih delegacij pa bodo prejeli steklenico Diabolo, steklenico čistih linij, izdelano v steklarni Hrastnik, ob tem pa še dva tehnološko inovativna slovenska izdelka - Ullo, pametni opomnik za pitje vode, ki so ga razvili v podjetju Ulla Labs iz Ljubljane, ter Chipolo, pametni iskalnik predmetov, ki so ga razvili v podjetju Chipolo iz Hrastnika.

Kot simbolna pozornost bo dodan še "svinčnik, ki raste". Nosi sporočilo "ste, kar posadite", vsebuje pa ekološko pridelana semena sončnice in nageljna, ki po uporabi svinčnika vzkalijo.