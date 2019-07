James Cameron se je podpisal pod nekatere največje filmske uspešnice vseh časov. Foto: Reuters

V dokumentarni seriji bodo sledili prvi vožnji nove raziskovalne ladje Alucia2, ki je v lasti podvodne znanstvene organizacije OceanX. Serija bo pod taktirko legendarnega režiserja nastala v sodelovanju BBC-ja in National Geographica. Cameron je v intervjuju za revijo Varity povedal, da bo pri snemanju serije ubral izrazito osebnostni pristop.

Cousteau je bil pionir dokumentarnih filmov o morjih. Foto: IMDb

Poleg raziskovanja morja bodo gledalci tako lahko podrobneje spremljali življenje posadke in znanstvenikov na ladji. Kot pravi Cameron, ga je za to navdihnil pristop legendarnega morskega raziskovalca Jacquesa Cousteauja, ki je s svojimi dokumentarci oral ledino dokumentarnih filmov o oceanih. V njegovih filmih smo gledalci lahko poleg dih jemajočih posnetkov morskih globin spremljali tudi vsakdanje življenje in trpljenje posadke. To sicer ne bo prvi Cameronov globokomorski podvig, saj se je spustil že na dno Marijanskega jarka.

S takšnim pristopom do snemanja želi gledalcem približati strast do raziskovanja in radovednost morskih in ekoloških znanstvenikov, ki bodo sestavljali odpravo. Pravi, da lahko le tako pomen morja in nevarnosti, ki mu pretijo zaradi podnebnih sprememb, gledalci tudi ponotranjijo.

Avtor znanstvenofantastične uspešnice Avatar sicer trenutno snema nadaljevanje filma. Do prejšnjega konca tedna je bil Avatar najdonosnejši film vseh časov. Jasno je, da se bo snemanje dokumentarne serije moralo prilagoditi hollywoodski superuspešnici. Kot je povedal, zato ne bo stalno navzoč na ladji, ampak se bo posadki pridružil le ob pomembnejših priložnostih.