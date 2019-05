Po 12 letih se vrača Veronica Mars - z izvirno zasedbo

Napovednik za serijo že zunaj

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kristen Bell pravi, da ni nič lepšega kot vrnitev v Neptune po vseh teh letih. Foto: Hulu

12 let po tem, ko je Kristen Bell pomahala v slovo kot amaterska detektivka Veronica Mars in pet let po istoimenskem filmu, se serija Veronica Mars vrača.