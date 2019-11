Vedno nasmejana Bilbi. Foto: Osebni arhiv umetnice/Ramaida Osim

Ob besedi Bilbi se vsi spomnimo na vedno nasmejano Mariborčanko, ki navdušuje v barvnih oblačilih. V svojih pesmih opeva zgodbe ljudi, v glasbeni podobi pa vozi prefinjen slalom med različnimi glasbenimi zvrstmi. Pevka ima izdane tri studijske albume – Drobne slike (2011), Toskana (2014) in Šibke toče (2017) –, ki jih odlikujeta izjemna melodika in lirika ustvarjalnega tandema Stermecki.

Sama si zastavi okvirno stilsko podobo, nato pa ji na pomoč priskočita prijateljici, Ramaida Osim in Mira Strnad – Miricota. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanič

Obrnilo se je že skoraj deset let, odkar se je pojavila na glasbeni sceni – mali Jan iz pesmi je postal že pubertetnik, Bilbi pa piše nove zgodbe. Drugačne, v katerih ne čuti več potrebe po barvnih oblačilih in divjih vzorcih.

Danes zvečer bo v SiTi teatru znova združila moči z Big Bandom RTV Slovenija in s svojo živahnostjo pregnala novembrsko sivino. Veličastno priložnost bo ovekovečila z elegantno črno obleko, kar pa koncerta ne bo naredilo nič manj v slogu Bilbi, nič manj igrivega.

Maja Pihler Stermecki je ena izmed najuspešnejših slovenskih pevk, čeprav se ji je v najstniških letih obetala športna kariera. Trenirala je latinskoameriške in standardne plese ter se dokazovala na reprezentančnih tekmovanjih po celotni Evropi. Želja po samostojnem izražanju jo je z leti vedno bolj vlekla v gledališče in umetnost na splošno. "Prek plesa sem bila neprestano v stiku z glasbo, le interpretirala sem jo na drugačen način – danes z glasom, takrat z gibom," utemeljuje.

V srednji šoli je začela iskati dejavnost, kjer bi lahko združila ljubezen do gledališča, plesa in glasbe ter tako odkrila muzikal. Bila je del angleškega gledališča na II. gimnaziji v Mariboru, pot pa jo je od tam vodila na dunajski konservatorij za muzikale. Kot štipendistka ministrstva za kulturo in diplomantka na Vienna Musical School, se je leta 2004 preselila v Berlin, kjer je živela in ustvarjala kot igralka in pevka v gledaliških predstavah in muzikalih. V Nemčiji je sicer pisala svojo glasbo, vendar brez večjih ambicij. Raba nemškega jezika v besedilih ji je predstavljala še posebej zanimiv izziv. "Čeprav vsi vidijo nemščino kot grob jezik, je ta grobost zgolj navidezna – je speven jezik z globino izražanja. Čar nemščine je, da lahko grobost uporabiš na zelo prefinjen način, kar pa mora biti grobo, pa je zato videti še toliko udarneje," je pojasnila.

Občasno domotožje je preganjala s pisanjem pesmi v slovenskem jeziku in tako se je začel nabirati material, ki je prav klical po uglasbitvi.

Bilbi in Maja – raznoliki v svoji podobnosti. Foto: Osebni arhiv umetnice/Ramaida Osim

Bilbi je prišla po naključju

Mariborčanka si je umetniško ime izposodila pri najbolj znani knjižni junakinji pisateljice Astrid Lindgren – Piki Nogavički. Med poletnim gostovanjem z berlinskim gledališčem v Mariboru si je predstavo ogledal njen izraelski prijatelj. Čeprav je Maja igrala Aniko in nekaj drugih vlog, jo je prijatelj videl kot Piko – tej v hebrejščini rečejo Bilbi.

Odrsko ime ni samo vzdevek, je alter ego, ki ga je občasno zadržana Maja potrebovala. "Maja in Bilbi sta si podobni, vendar je Bilbi pogumnejša od Maje, puščam ji več svobode. Maja ima rada nadzor, Bilbi pa je navihanka, ki kdaj kaj ušpiči, ne da bi ji bilo nerodno," je razkrila pevka.

"To ni pesem za izdajo, to je katastrofa."

Te besede sta slišala Bilbi in Gregor po predstavitvi Vijolic svojim glasbenim kolegom. Stavek, ki bi lahko obrnil vse na glavo, mi pa jima nikoli ne bi mogli biti hvaležni za Vijolice. "Saj nisva imela česa izgubiti," pojasnjuje Bilbi, ki se je v Slovenijo vrnila iz povsem drugačnega okolja in profesije. Sledila sta prvotnemu načrtu in z Gregorjem najprej izdala Hvala za vijolice, sledil pa jim je Kaj pa ti.

Skoraj neizdana pesem je postala uspešnica, ki je Bilbi izstrelila na skoraj vse radijske postaje in v ušesa skoraj vsakega Slovenca. "Upala sem si narediti nekaj po svoje, čeprav sem že večkrat prej padla na nos," ponosno dodaja.

Njene pesmi so dobile novo podobo

Pevkine uspešnice so prvič zazvenele v džezovski podobi pred nekaj leti, ko je z Big Bandom RTV Slovenija nastopila v Monsunu v Ljubljani. Pod taktirko maestra Tadeja Tomšiča je 12 skladb dobilo orkestrsko podobo. "Vesela sem, da je Tadej predlagal, da obudimo ta projekt," je navdušena Bilbi pred ponovnim sodelovanjem. "Tadej Tomšič je izjemno kreativen z aranžmaji – skladbe ohranjajo bistvo, nekje na sredini pa jih prereže in popelje v čisto tretje svetove," še dodaja.

Pevka nam na dve leti postreže tudi z božično-novoletnim koncertom, letos bo predah izkoristila za ustvarjanje na drugih področjih. "Glede na čas in trud, ki je že bil vložen v ta big band projekt, razmišljam tudi o izdaji posebnega albuma, ki bo ovekovečil tole zgodbo," razkriva načrte za prihodnost. Glede na do zdaj uporabljeno formulo – izdaja albuma na tri leta, lahko v naslednjem letu pričakujemo nekaj novega. "Smo v zelo kreativnem procesu – ideje se nabirajo, oblikujejo, vrejo, na neki točki pa jih moramo poslati v svet," se prihajajočega leta veseli Bilbi.