Zasluženo jih lahko imenujemo "največji". Po pestrih dveh desetletjih se Siddharta podaja v novo, njihovo že tretje. Foto: BoBo/Borut Živulović

Brezplačni koncertni zaključek 10. rojstnega dneva je na ploščad pred Kinom Šiška pripeljal večstoglavo množico. Foto: Kino Šiška/Aleš Rosa

Zmotno je trditi, da ni več kulture, saj je legendarni Kino Šiška ob svoji 10. obletnici dokazal, da je urbana kultura še kako živa. Ob rojstnem dnevu so pripravili pester desetdnevni program, s štirinajstimi različnimi dogodki. Veliki finale je bil 3. Šiška Open, na ploščadi pred Centrom urbane kulture, na katerem so predvajali tudi dokumentarni film o Kinu Šiška, ki ga je skoraj leto dni pripravljala TV Slovenija. Pestro dogajanje so sklenili domači izvajalci, ki so v preteklem desetletju pomembno zaznamovali Šiško in slovensko glasbeno sceno na splošno. Po mladostni uverturi z zasedbami MRFY, Matter, zalagasper, YGT, Klemen Klemen, Koala Voice so večer zaobjeli Laibach.

"Pripadnost publike, ki (u)tripa na železni repertoar," je o lanskih tradicionalnih koncertih Vlada Kreslina v Cankarjevem domu zapisala Katja Škufca. Nič drugače ni bilo letos, ko je Kreslin skupaj z nepogrešljivimi Mladimi bogovi razprodal tri zaporedne večere. Kreslinovanje, kot je omenjeni niz koncertov poimenovan, obiskovalce vznemiri in pripravi na čaroben konec leta.

Prej kot leto sprememb je bilo to leto vrnitev. Povsem nepričakovano so nas najprej presenetila dekleta iz skupine BEPOP, ki so s svojimi skladbami zaznamovala marsikatero otroštvo. Sledila pa jim je vrnitev ikon slovenskega panka NIET.

Živimo v dobi številk – ogledi, všečki in prodane vstopnice so največkrat merilo za kakovost ustvarjenega. Na letni lestvici SloTop50, ki jo upravlja združenje SAZAS, je pesem Vroče, ki jo izvaja 15 talentov iz preteklih oddaj šova Slovenija ima talent, na vrhu največkrat predvajanih slovenskih skladb. Zavidljiv rezultat, a obenem pomeni šele 29. mesto med največkrat predvajanimi skladbami na splošno, kjer 1. mesto zaseda Ava Max z uspešnico Sweet but Psycho.

Številke sicer ne lažejo, vendar niso vedno pravi odraz stanja. Nabor izvajalcev, ki so zaznamovali leto 2019, si lahko ogledate v spodnji infografiki.