Izrazit favorit je Nizozemec Duncan Laurence, ki s pesmijo Arcade zaseda sam vrh evrovizijskih stavnic. V drugem predizboru se je predstavil tudi Šved John Lundvik s pesmijo Too Late for Love, ki je tretji na stavnicah, pa Rus Sergej Lazarev s pesmijo Scream, četrti na stavnicah, Švicar Luca Hänni - She Got Me (šesti na stavnicah) ...

Severna Makedonija - Tamara Todevska - Proud

Nizozemska - Duncan Laurence - Arcade

Albanija - Jonida Maliqi - Ktheju tokës

Švedska - John Lundvik - Too Late For Love

Rusija - Sergey Lazarev - Scream

Azerbajdžan - Chingiz - Truth

Danska - Leonora - Love Is Forever

Norveška - KEiiNO - Spirit In The Sky

Švica - Luca Hänni - She Got Me

Malta - Michela - Chameleon

Brez polfinala so ostali predstavniki Armenije, Irske, Moldavije, Latvije, Romunije, Avstrije, Hrvaške in Litve.

Armenija - Srbuk - Walking Out

Irska - Sarah McTernan - 22

Moldavija - Anna Odobescu - Stay

Latvija - Carousel - That Night

Romunija - Ester Peony - On A Sunday

Avstrija - PÆNDA - Limits

Hrvaška - Roko - The Dream