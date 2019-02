Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Pripomba ni ostala neopažena, izjava je na družbenih omrežjih sprožila burne razprave.

Lea Sirk, sicer članica strokovne žirije na letošnji prireditvi, je za TV Slovenija pojasnila: "Res sem to rekla, ker sem to tudi res mislila. Prepričana sem bila, da bo Raiven. Stisnila sem jo, vem, kako se je v tistem trenutku počutila, čakam jo, da jo še enkrat in ji povem, da si je to zaslužila."

Vabljeni k ogledu tv-prispevka z izjavo Sirkove.

