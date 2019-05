Odločitev, da Madonna nastopi v Izraelu, so kritizirali nekateri znani glasbeniki. Roger Waters iz Pink Floydov je dejal, da je 'njena poteza sprožila bistvena etnična in politična vprašanja za vsakega izmed nas', Bobby Gillepsie pa jo je označil kar za 'prostitutko'. Foto: Reuters

Madonna je bila najtežje pričakovano ime letošnje Evrovizije. Vse do zadnjega ni bilo potrjeno, ali bo v Tel Avivu dejansko nastopila, nato pa je tik pred zdajci podpisala pogodbo s prirediteljem, Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU). Njen prihod je bil daleč od tega, da bi bil zastonj - izraelski poslovnež Sylvan Adams naj bi ji na račun nakazal okroglih 1,5 milijona ameriških dolarjev (1,3 milijona evrov). Kraljica popa je torej v sredo prišla v Tel Aviv in s svojo ekipo, ki je štela kar sto ljudi, zasedla celotno nadstropje enega najrazkošnejših hotelov v mestu. Kot poroča Deustche Welle, se je morala ruska evrovizijska delegacija izseliti, da je naredila prostor za zvezdnico.

Madonnin nastop si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku, od 2:44:15 naprej. EBU je namreč objavil več omejitev glede uporabe videoposnetkov njenega nastopa na Evroviziji.

Pesem Evrovizije 2019, izbor iz Tel Aviva

Madonna se je po 26 tekmovalnih skladbah - vsi izvajalci so peli v živo in večjih kritik na kakovost njihovega petja ni bilo -, le pojavila v dvorani Expo. 60-letnica je bila oblečena v kostum slavnega francoskega oblikovalca Jean-Paula Gaultierja, ki je po njegovih besedah spominjal na Ivano Orleansko, lase je imela spletene v dve kiti, čez oči pa imela prevezo. Sprva je v kratkem pogovoru na vprašanje, ali ji je všeč v Tel Avivu, odgovorila: "Seveda. Grem v hotel in nato na vaje. In gledam plažo." Nato pa je poudarila moč glasbe: "Nikoli ne podcenjujte moči glasbe. Glasba lahko poveže ljudi."

"Prosim, nikoli več se ne pogovarjajmo o tem"

Zapela je dve pesmi, 30 let staro uspešnico Like A Prayer in novi singel Future s prihajajočega albuma Madame X, ki izide 14. junija. A gledalci in komentatorji so že kmalu po prvih tonih uspešnice iz leta 1989 ostali odprtih ust - tako poje Madonna? Ni pomagal niti 35-članska ekipa spremljevalnih pevcev, tudi glasbeni nepoznavalci z malo posluha so se strinjali, da Madonna, po domače povedano, fuša. Tudi več desettisoč glava množica v dvorani je po njeni izvedbi ostala precej nenavdušena. BBC-jev komentator, znani voditelj Graham Norton, je nastop pospremil z besedami: "Precej medel odziv v dvorani", na Deutsche Welle so zapisali: "Vse prej kot zvezdniški nastop", na Guardianu pa celo: "Prosim, nikoli več se ne pogovarjajmo o tem."

Nejevero nad nekakovostnim Madonninim petjem so gledalci seveda izrazili na družbenih omrežjih. Pohvale je bilo treba iskati kot iglo v senu: "Madonna je res zvenela prazno, a osvojila je moje srce. Da si umetnik, ne pomeni vedno, da imaš popoln glas, ampak da ljudi navdihneš s svojimi besedami in znaš poudariti sporočilo, ki ga prenašaš. Njen nastop je bil najboljši nastop večera in res je kraljica popa," je zapisala neka gledalka.

Kritike pa so se kar vrstile: "Nisem navdušen nad letošnjo ameriško predstavnico." "Uau, to je res slabo. Kdo poje?" "Trenutek, ko je Evrovizija 2019 umrla. Tudi molitev ne more rešiti te dekline." "Ušesa mi krvavijo. Umorila je svojo pesem." "Ostanimo profesionalni - Madonnin nastop je bil grozen. Sem njen veliki oboževalec in njeno glasbo poslušam vse od leta 1981. A če je to najbolje, kar zmore zdaj, je čas, da se umakne." "Pričakujem, da bo Izrael zahteval povrnitev denarja."

Na vaji brez zastave, v prenosu z zastavo

Ne le 200 milijonov gledalcev in poslušalcev, kolikor naj bi si ogledalo letošnjo Evrovizijo, ameriška zvezdnica je razburila tudi prireditelje. Med prvo pesmijo se je za trenutek videlo, da sta imela dva izmed njenih plesalcev na hrbtu izraelsko oziroma palestinsko zastavo. EBU se je takoj odzval: "V prenosu finala sta dva Madonnina plesalca na hitro pokazala zastavi. Ta del nastopa, ki sta ga potrdila EBU in izraelska nacionalna televizija KAN, na vajah ni bil prikazan. Evrovizija je nepolitični dogodek in Madonna je to vedela." Ali jo bodo tudi na kakšen način kaznovali, glede na to, da je morala pred nastopom podpisati pogodbo, ni znano.

Madonna je sicer pred nastopom dejala, da "bo vedno stopila v bran človekovim pravicam" in da upa, da se bo "pojavila nova pot do miru". "Nikoli ne bom nehala nastopati samo zato, da bi se uklonila političnemu prepričanju kogar koli. Nikoli ne bom nehala opozarjati na kršitve človekovih pravic, pa naj se dogajajo kjer koli po svetu. Srce me boli vedno, ko slišim, da je na Bližnjem vzhodu ugasnilo novo nedolžno življenje. Nasilje se pogosto odvija zato, da služi političnim ciljem ljudi, ki imajo koristi od tega dolgotrajnega spora. Upam in molim, da bomo kmalu našli pot iz grozljivega kroga uničevanja in da bomo našli novo pot k miru," je dodala.

Islandci s palestinsko zastavo med prebiranjem točk žirije. Foto: Televizija Slovenija

Kazen za Islandijo?

Poleg Madonne je evrovizijska pravila o nepolitičnosti dogodka kršila tudi Islandija. Njihovi predstavniki, ekstravagantna zasedba Hatari s skladbo s prevedenim naslovom Sovraštvo bo zmagalo, so med glasovanjem v t. i. green roomu mahali z zastavicami Palestine. "O morebitnih posledicah tega dejanja bo izvršni svet EBU-ja razpravljal v kratkem," se je glasilo uradno sporočilo.

Nekaj protestov

V središču Jeruzalema je sicer prišlo tudi do nekaj vroče krvi, saj so ultraortodoksni Judje protestirali proti samem festivalu in proti temu, da se finale odvija prav na sabat - judovski dan počitka. V Tel Avivu pa se je odvilo nekaj protestov, na katerih so opozarjali na izraelsko zasedbo Zahodnega brega, Golanske planote in Vzhodnega Jeruzalema. Da bi odtegnili pozornost od dogodka, ki pritegne na milijone televizijskih gledalcev, v državi, ki ga že desetletja določa bližnjevzhodni konflikt, so Palestinci organizirali celo alternativno prireditev, poimenovano Globalvizija. Po podatkih YouTuba, kjer so jo prenašali, pa si jo je ogledalo le nekaj deset ljudi.