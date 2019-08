Organizatorji Rotterdamske Evrovizije so novico pričakali pred dvorano, v kateri bo naslednje leto tekmovanje. Foto: EPA

Predstavniki Evropske radiodifuzne zveze so izbirali med več prizorišči, v zadnjem izboru pa sta bila Maastricht in Rotterdam, ki je odločevalce bolj prepričal. Ker je letos v Izraelu slavil nizozemski predstavnik, so prizorišče naslednjega tekmovanja tradicionalno izbirali med nizozemskimi mesti.

"Rotterdam je pokazal veliko navdušenja in angažmaja ter ima pravo infrastrukturo, da bo lahko pozdravil delegacije iz več kot 40 držav, ki bodo prišle prihodnjega maja," je dejal izvršni producent tekmovanja pri EBU Jon Ola Sand. Tekmovanje bo potekalo v dvorani Ahoy.