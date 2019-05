Za pokal se bo pomerilo deset žanrsko različnih nastopov, ki bodo parodirali evrovizijske nastope desetih držav. Foto: Maruša Rems

Stilsko povsem različne zasedbe se potegujejo za naslov zmagovalne impro popevke večera. Besedilo in glasba sta prepuščena spontanemu navdihu, naslove popevk določi občinstvo.

V 17 letih se je na odru Improvizije zvrstil kup zanimivih performansov. Foto: Maruša Rems

"Nepozaben dogodek povezuje izjemno očarljiv, briljantno uigran in s šalami oborožen voditeljski par, zmagovalno pesem Improvizije pa s 'televotingom' izberejo aktivno udeleženi obiskovalci. In brez skrbi - v nasprotju z Evrovizijo, kuhinja tukaj zagotovo bo," so sporočili iz CD.

Za pokal se bo pomerilo deset žanrsko različnih nastopov, ki bodo parodirali evrovizijske nastope desetih držav - od Švedske, Grčije in Ukrajine do Vatikana, Izraela in Slovenije.

Prireditev bosta vodila Rok Bohinc in Rahela Klopčič, v vloge pevcev in glasbenikov se bodo podali Luka Korenčič, Nina Sojar Košorok, Tim Kern, Maja Trampuš, Jera Krečič, Aleš Zorec, Ivan Mijačević, Goran Završnik in Luka Korenčič, umetniški vodja predstave pa je Peter Frankl.

Iz trnovskega KUD-a v Cankarjev dom

Začetki projekta segajo v leto 2002, ko je predstava potekala še v KUD-u France Prešeren. Spektakel je kmalu postal prevelik za trnovsko dvorano, tako da "najbolj zabavno popevkarsko tekmovanje pri nas" od leta 2008 poteka v Linhartovi dvorani CD.

V 17 letih se je na odru Improvizije zvrstil kup zanimivih performansov, iznajdljivosti improvizatorjev pa je lahko parirala zgolj domišljija gledalcev, saj so v preteklosti določili zanimive naslove skladb, kot so Izkopala si bom grob, Ljubica, zakaj? Chica, porque? in Ustreli mi galeba.

Prireditev bosta vodila Rok Bohinc (v sredini) in Rahela Klopčič (desno). Foto: Maruša Rems

Javna uprava na Mars

Improvizija ima tudi tradicijo, da pesem, ki je zmagala leto prej, na prireditvi zapoje znan slovenski glasbeni izvajalec ali performer. Lani je zmagovalno skladbo Improvizije 2017 zapel raper Zlatko, letos pa bo lansko zmagovalno pesem Javna uprava na Mars zapel priznani slovenski ženski vokal, ki je tudi že stopil na oder Evrovizije, a še ostaja skrivnost.

Novost je tudi, da je ena izmed lanskih skladb, pesem z naslovom Cepci, dobila svojo studijsko podobo. Pesem, ki sta jo zapela Sara Gorše in Tim Kern, glasbo zanjo pa je pripravil Tomaž O. Rous iz skupine Siddharta je izšla pri založbi Nika Records in se vrti tudi po radijskih postajah. Producenta sta KUD Sokoli Tabor in CD.

