Šopek voditeljev, ki so vsi znani obrazi iz nizozemskih medijev. Foto: NPO/AVROTROS/NOS

Pesem Evrovizije se bo prihodnje leto, natančneje 12., 14. in 18. maja, po zaslugi Duncana Laurencea in njegove balade Arcade ustavila v Rotterdamu na Nizozemskem, kjer se zagnano pripravljajo za enega največjih glasbenih dogodkov leta.

Prireditelji so že predstavili oder, ki je v prejšnjih letih slovel kot eno največjih in tehnološko dodelanih prizorišč na svetu. Tokratni evrovizijski oder si je zamislil nizozemski arhitekt Florian Wieder, ki je sledil sloganu Evrovizije leta 2020 - Open Up (Odpri se), zato bo oder poosebljal "tipično ravninsko nizozemsko pokrajino". Pod oder se znova vrača t. i. green room.

Slovenija bo na Pesmi Evrovizije sodelovala tudi leta 2020. Dva izvajalca se bosta na prireditev uvrstila prek projekta Ema FREŠ, ki je namenjen še neuveljavljenim glasbenikom.

Izbrali so tudi tri voditelje vseh treh evrovizijskih večerov, ki bodo uveljavljena imena iz nizozemskega sveta zabave. Skozi večere bodo krmarili igralka in voditeljica Chantal Janzen, pevka in voditeljica Edsilia Rombley, ki je že dvakrat nastopila na Evroviziji, in pevec ter nizozemski komentator prejšnjih evrovizijskih izborov Jan Smit. Spoznalo jih bo okoli 180 milijonov gledalcev po Evropi in drugih delih sveta, kolikor si jih Evrovizijo običajno ogleda.

Če ste res velik oboževalec festivala, pa se lahko kmalu zagrebete za prve vstopnice, ki jih bodo prireditelji ponudili 12. decembra. Zatem bosta januarja in marca sledila še dva svežnja vstopnic. V prodaji bodo vstopnice za devet dogodkov - oba predizbora in veliki finale, torej za večerne dogodke, ki jih bodo prenašale tudi televizije. Mogoče pa bo kupiti tudi vstopnice za popoldansko vajo pred dnevom d in za nastop, ki ga bodo ocenjevale strokovne komisije posameznih držav in poteka dan prej.

Oder bo sodoben, a minimalističen. Foto: NPO/AVROTROS/NOS

Za najboljše vstopnice za ogled finala Pesmi Evrovizije v živo bo treba odšteti 248,50 evra, za ogled enega izmed predizborov v živo pa 158,50 evra. Vstopnice za preostale dogodke so cenejše. Vsak lahko kupi največ štiri vstopnice, da bi preprečili prodajo na črnem trgu, pa bodo vse vstopnice personalizirane, torej bo na vsaki osebno ime, elektronski naslov in rojstni datum njenega lastnika. 2.000 vstopnic bodo razdelili članom mednarodnega kluba oboževalcev Evrovizije OGAE.

Aktualni zmagovalec Evrovizije je Duncan Laurence. Foto: EPA