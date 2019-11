V boj za zmagovalca tedna gredo Saška, Nuša Pliberšek in Marmoris

Enega zmagovalca bodo določili rezultati ankete, drugega strokovna žirija

MMC RTV SLO

Saška, Nuša Pliberšek in Marmoris so tekmovalci tretjega tedna, ki se potegujejo za svoje mesto med zmagovalci tedna. Kdo se bo pridružil Stelli, Younite, Klarity in Parvani Violet?