Zala Kralj & Gašper Šantl sta tudi na Eminem odru ostala zvesta sebi in si s svojo posebno energijo priborila vozovnici ne letošnjo Evrovizijo. Foto: Sandi Fišer

Če je odločitev strokovne žirije, da v superfinale pošlje Zalo Kralj & Gašperja Šantla za koga morda pomenila presenečenje, se je zdelo, da so Raiven med dvema finalistoma pričakovali bolj ali manj vsi. Raiven je neposredno po prvem nastopu, ki ga je opravila kot zadnja med vsemi tekmovalci, delovala tudi najbolj suvereno med vsemi izvajalci. Povedala nam je, da je v primerjavi s prejšnjima nastopoma na Emi letos veliko bolj sproščena. "Ker sem toliko bolj pripravljena in ker toliko bolj verjamem v svojo pesem," je razložila.

Raiven je letos na Emi nastopila tretjič, že drugič pa se je uvrstila v superfinale. Foto: Sandi Fišer

22-letnico bi lahko označili že za pravo Emino veteranko. Leta 2016 se je s pesmijo Črno bel uvrstila v superfinale izbora, leto pozneje je s skladbo Zažarim zasedla 3. mesto, lani pa je skupaj z Vidom Valičem prevzela vlogo voditeljice večera. Zdelo se je, da je letos končno napočil njen čas in na izboru je dajala vtis, da to čuti tudi sama.

Vendar ni bilo tako, saj je občinstvo z glasovanjem na letošnjo Evrovizijo poslalo Zalo Kralj in Gašperja Šantla. Raiven je mladima ustvarjalcema na odru sicer čestitala in jima zaželela uspešno zastopanje Slovenije, a zgovorno je bilo tudi dejstvo, da za izjave po zaključku Eme ni bila dostopna.

Smo pa zato o nastopih in razpletu govorili z vsemi drugimi nastopajočimi. Kaj so povedali neposredno po prihodu z odra in kako so zadovoljni z letošnjim dogodkom v celoti?

Odlično občinstvo, dobra organizacija in noro doživetje

Neposredno po svojih nastopih so izvajalci vsi po vrsti hvalili vzdušje v studiu in celotno organizacijo prireditve. "Vse je super! Super je vzdušje, ljudje so super, meni je bilo fajn nastopati. Celotna izkušnja je pozitivna," je bila navdušena 18-letna Kim, ki je s pesmijo Rhythm Back To You odprla Emo 2019.

Nad občinstvom je bila navdušena tudi Renata Mohorič, ki je z bandom I.C.E. na odru Eme sicer stala že leta 2015. Kaj je bilo drugače letos, ko je pesem Three Bridges na odru predstavljala sama? "Brez skupine je vse skupaj drugače. Mogoče tudi zato, ker je komad umirjen, ni mi bilo treba skakati in to. Res sem se lahko osredotočila na samo zgodbo in resnico, ki jo čutim v sebi," je po nastopu povedala Renata.

René, ki je nastopil tudi na lanski Slovenski popevki, je bil nad izkušnjo na Emi navdušen. Foto: Sandi Fišer

René, ki je občinstvo razgrel z R&B-pesmijo Ne poveš, je po svojem nastopu le s težavo zadrževal čustva. "Nor občutek, sploh ne morem opisati. Sem na robu solz. Res je noro. Upravičilo je vsa pričakovanja. Če je bilo na televiziji vsaj približno tako dobro kot v živo, sem zadovoljen," nam je povedal 21-letnik.

Z nasmehi na obrazih so z odra prišli tudi člani alternativne kantri zasedbe Fed Horses, ki so se s pesmijo Ti ne poznaš konjev, predstavili širšemu slovenskemu občinstvu, in letošnja najmlajša tekmovalka Ula Ložar, ki pa ima kljub 17 letom že veliko glasbenih izkušenj. Leta 2014 je Slovenijo namreč zastopala na otroški Evroviziji. "V bistvu je bila tista Evrovizija fajn podlaga za današnji nastop. Od vedno mi je bila sicer želja nastopiti na Emi in nato na pravi Evroviziji," je po nastopu povedala Ula.

Dolenjske rokerje Lumberjack smo vprašali, kako se znajdejo na Emi, ki ni ravno njihov naravni habitat. "Bilo je bolj stresno kot po navadi, ampak izkušnja je super. Glavno nam je, da smo svoje naredili in da nas ljudje vidijo. Na odru je bilo noro, jaz bi šel nazaj," je povedal pevec in kitarist skupine Rok Ahačevič.

Preberite tudi MMC-jev intervju z zmagovalcema letošnje Eme.

Če je bil studijski oder za Lumberjack popolnoma nova izkušnja, pa tega ne moremo trditi za Mate Brodarja in Karin Zemljič, ki sta na letošnji Emi nastopila kot duo Okustični. Oba sta namreč, sicer kot spremljevalna pevca, že okusila tudi Evrovizijo. "Vsekakor je drugače, ko si ti na fronti. Jaz sem bila vedno off-stage spremljevalna pevka, kar odvzame breme," je letošnjo izkušnjo s preteklimi primerjala Karin. Mate je ob tem omenil prednosti preteklih izkušenj: "Poznaš proces, veš koliko je vaj, znaš se tempirati. Breme pa sicer res ni isto – to je razlika."

Inmate so prepričani, da je Slovenija zrela za bolj udarnega evrovizijskega predstavnika. Foto: Sandi Fišer

Letošnji najbolj hardcore izvajalci, metalska skupina Inmate, so bili med bolj sproščenimi glasbeniki v Eminem zakulisju. "Kot pričakovano, vse po planu. Tak nastop je nujno potreben za slovensko glasbeno sceno. Treba je malo šokirati. To je pravi čas, da pokažemo, kaj znamo," nam je povedal pevec skupine Marko Duplišak.

V zakulisju smo po njunem prvem nastopu govorili tudi z Zalo in Gašperjem, ki ju je strokovna žirija nekaj minut za tem poslala v superfinale. Na vprašanje, kako se kot umirjena ustvarjalca znajdeta na Emi, kjer je tempo hiter, zakulisje pa kaotično, je Gašper odgovoril v svojem značilnem slogu: "Najin novi komad, ki bo izšel zelo kmalu, govori o tem, da ko zvezdo, ki ji slediš, prekrije oblak, ne veš več, čemu naj slediš. In nato slediš samemu sebi. In verjetno se tudi midva na takem odru znajdeva zato, ker slediva sama sebi."

"Zala in Gašper sta protiutež instantnosti"

In mladima ustvarjalcema se je sledenje sebi več kot očitno poplačalo – ko je voditeljica večera Ajda Smrekar iz ovojnice povlekla list z njunim imenom in ju razglasila za velika zmagovalca Eme 2019, je v zakulisju završalo. Najprej smo na poti iz studia naleteli na Ulo Ložar, ki je bila nad letošnjima zmagovalcema naravnost navdušena: "Noro, meni je ful všeč pesem! Od Raiven mi je bil sicer všeč šov, od Zale in Gašperja pa sama pesem."

Gledalke in gledalci so Zali Kralj & Gašperju Šantlu namenili 4.666 glasov, Raiven jih je prejela 1.735. Foto: Sandi Fišer

Zmagovalca so hvalili tudi drugi sotekmovalci. "Ko sem ju prvič videla in slišala na intervjuju, sta mi bila tako zelo posrečena, da si po mojem zelo zaslužita to zmago. Zelo sta talentirana in artistična," je povedala Renata Mohorič in dodala, da Zala in Gašper predstavljata protiutež instantnosti, ki prevladuje med mlajšo generacijo, in sta zato dober vzor. Izbiro občinstva sta pozdravila tudi René ‒"Meni sta onadva super in mislim, da bi znala biti na Evroviziji presenečenje." – in Kim, ki je dejala, da bi zmago najbolj privoščila Uli oziroma ravno Zali in Gašperju.

Dolenjski rokerji Lumberjack so se na Emi počutili odlično. Foto: Sandi Fišer

"Evrovizija nima jasne rdeče niti"

Tekmovalci, ki se niso uvrstili v superfinale, so se medtem že nekoliko razkropili po zaodrju. Fante iz skupine Lumberjack smo ulovili, ko so se vračali s cigarete. "Kdo je zmagal? Zala in Gašper? A dej ga lomt'? Krasno, hvala bogu. Na generalki smo z njima zelo uživali, ko smo napolitanke jedli, tako da upam, da me povabita zraven v Tel Aviv, da bom skrbel za sladke zadeve," je v prvem odzivu na novico povedal kitarist skupine Robi Glač.

"Zadovoljen sem z izidom, super pesem, vse čestitke," je po razglasitvi izidov povedal kitarist skupine Fed Horses Jure Mihevc. Nekoliko bolj oster je bil pevec skupine Inmate, ki je sicer čestital zmagovalcema in jima zaželel srečo, vendar opozoril, da: "Dokler Slovenija ne bo imela j***, kaj bolj drznega poslati na Evrovizijo, se ne bo zgodilo nič. Komad mora biti drzen, da postane prepoznaven. Dokler ne bo drznosti, se Slovenija ne bo uvrstila med top tri."

Mate Brodar iz Okustičnih pravi, da se mu zdi super, da se Ema spogleduje z novimi žanri. Foto: Sandi Fišer

Na drugi strani je Mate Brodar iz Okustičnih mnenja, da tekmovalni naboj ni tako pomemben in da je tako ali tako težko predvideti, kako se na pesmi odzove evropsko občinstvo. "Mislim, da imata Zala in Gašper neki moment, neko prisotnost. Marsikdo se spotika ob melanholijo, ampak to je neke vrste energija, ki je sicer minimalistična, ampak meni se to zdi super. In super se mi zdi tudi to, da se Ema spogleduje z novimi žanri in se ne ozira na to, ko ljudje govorijo, da to pa ni evrovizijski komad." Nadaljeval je: "Evrovizija je stvar, ki se piše sama in sproti, to je tako spontano. Nisem velik poznavalec, toda če pogledaš pretekle zmagovalce, ne moreš najti jasne rdeče niti."

Kakšno zgodbo bosta Zala in Gašper spisala na letošnji Evroviziji, bo jasno že čez slabe tri mesece. Naša predstavnika bosta na veliki oder v Izraelu prvič stopila na prvem predizboru 14. maja, če jima uspe uvrstitev v veliki finale, pa bomo pesti zanju stiskali še 18. maja.

Zakulisje Eme 2019

