Zala Kralj in Gašper Šantl sta s skladbo Sebi Sloveniji že v torek pripela finale. Foto: Reuters

Že nekaj let je v veljavi praksa določanja vrstnega reda nastopov v finalu, po kateri vseh 20 finalistov iz obeh predizborov in predstavniki velikih petih (Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije) najprej izžrebajo, v kateri polovici prireditve bodo nastopili, po koncu drugega polfinala pa producenti določijo točen vrstni red.

Organizatorji: Tako poskrbimo, da lahko vsak izstopa

"Vrstni red je določen tako, da ima vsak nastopajoči priložnost, da izstopa med množico," pravijo organizatorji in dodajajo, da producenti pri določanju vrstnega reda upoštevajo tako glasbeni žanr skladbe in njen tempo, število nastopajočih (ali gre za soloizvajalca ali skupino), uporabo rekvizitov itd.

Izjema je le država gostiteljica, torej Izrael, ki ima ta privilegij, da lahko izžreba točno številko nastopa ‒ od marca je tako že znano, da bo izraelski predstavnik na oder stopil 14.

Zala in Gašper na oder deseta

Kot je znano, sta Zala in Gašper, ki sta se v finale uvrstila v torek (Slovenijo so kot finalistko razglasili čisto zadnjo), izžrebala nastop v prvi polovici finala, zdaj pa je jasno, da bosta nastopila 10. Finalni večer bo sicer odprla predstavnica Malte, sklenil pa predstavnik Španije.

V torek so se, kot je znano, poleg Slovenije v finale uvrstile še Grčija, Belorusija, Srbija, Ciper, Estonija, Češka, Avstralija, Islandija in San Marino, v četrtek pa so si vstopnico priborili predstavniki Severne Makedonije, Nizozemske, Albanije, Švedske, Rusije, Azerbajdžana, Danske, Norveške, Švice in Malte.

Zvezdniška gostja: Madonna

Sinoči so organizatorji potrdili tudi govorice, da bo finalni evrovizijski večer popestrila tudi popzvezdnica Madonna, ki bo zapela dve skladbi. Najprej bo zapela svojo večno uspešnico Like A Prayer, ki letos "praznuje" 30 let, ob tem jo bo spremljal 35-članski zbor, nato pa bo premierno predstavila singl Future, ki napoveduje njen novi album, ki bo izšel 14. junija. Zvezdničin nastop na evroviziji naj bi sicer stal kar milijon ameriških dolarjev, račun pa naj bi poravnal multimilijarder Sylvan Adams.

Celoten vrstni red nastopajočih v finalu:

1. Malta

2. Albanija

3. Češka

4. Nemčija

5. Rusija

6. Danska

7. San Marino

8. Severna Makedonija

9. Švedska

10. Slovenija

11. Ciper

12. Nizozemska

13. Grčija

14. Izrael

15. Norveška

16. Velika Britanija

17. Islandija

18. Estonija

19. Belorusija

20. Azerbajdžan

21. Francija

22. Italija

23. Srbija

24. Švica

25. Avstralija

26. Španija