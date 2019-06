Praznik glasbe predstavlja zanimivo popestritev kulturnega in družabnega dogajanja v slovenskih mestih. Foto: BoBo

Praznik glasbe je del svetovne glasbene iniciative Fête de la musique, ki se je začela leta 1982 v Parizu, od takrat do danes pa se je na seznamu nabralo že več kot 120 držav in več kot 400 mest s celega sveta, ki se pridružujejo praznovanju svetovnega dneva glasbe. Gre za dan v letu, ko je noč najkrajša, dan pa najdaljši, kar je kot nalašč, da se glasba prestavi na ulice, parke, trge, balkone in druga manj običajna mesta za muziciranje in poslušanje žive glasbe. V letošnjem letu se Praznik glasbe predstavlja tudi kot član evropske mreže European music Day, ki goji identična načela, kot iniciativa Fête de la musique.

Praznik glasbe 2019 se bo tudi letos začel na svoji najbolj vzhodni točki, v Murski Soboti. Tam bo na terasi Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota potekala dopoldanska glasbena zabava, ki jo bo kuriral Vlad.

Živahno bo tudi v Mariboru, kjer Praznik glasbe združuje moči s Festivalom Lent in Klubom mariborskih študentov. Dopoldansko dogajanje bo potekalo na Glavnem trgu, zvečer pa na odru pri fontani na Lentu ter pri Pisarni KMŠ.

Rock v Taboru, elektronika v Tivoliju

Polna zanimivega programa bo znova Ljubljana, kjer Praznik glasbe poteka tudi v sklopu festivala Junij v Ljubljani. Praznik glasbe se v Ljubljani iz centra mesta širi na Fužine, v Štepanjsko naselje in Šiško, glavnina programa pa ostaja vezana na reko Ljubljanico, vzdolž katere bodo aktivni številni glasbeni odri. Ljubitelji rocka boste zavili do parka Tabor, ljubitelji elektronike pa do parka Tivoli.

Prazniku glasbe v Ljubljani se letos pridružuje Jazz festival Ljubljana, ki vas vabi na koncerte v jazzovski park, ki se nahaja za Cankarjevim domom. Znova bo svoja vrata odprla Slovenska filharmonija. S kolesi se boste lahko podali tudi na punk turo po Ljubljani z Esadom Babačićem ali pa s svojo družbo poležavali pod krošnjami Kongresnega trga na zasebni DJ-seansi.

Pestro dogajanje tudi na Primorskem

Pester program pripravljajo tudi v Novi Gorici. Ob glasbenih prizoriščih, ki obsegajo ploščad Silvana Furlana, Bevov trg, Trg Edvarda Kardelja ter Mostovno, bodo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom “Nova Gorica, glasbeno mesto?”. Praznik glasbe se bo razpotegnil tudi vzdolž slovenske obale. Prepevalo in igralo se bo od piranske Punte pa vse do Seče v občini Piran, odmevalo pa bo tudi iz Kopra, Izole in Ankarana.

Na Obali Praznik glasbe pridobiva mednarodni značaj, saj se praznovanju pridružuje tudi italijanska narodna skupnost iz Ankarana, ki bo glasbeni praznik obeležila pod imenom La festa della musica. V Ljubljano pa na elektronsko prizorišče v Tivoli letos prihaja berlinski glasbeni producent in DJ Yoshi.