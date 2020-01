Foto: AP

"S pomočjo najbližjih prijateljev sem ustvarila nekaj, kar je samo moje," je ob koncu leta 2019 napovedala glasbenica. "Gre za zelo poseben projekt, v katerem boste lahko uživali že januarja," je še dodala.

Zdaj pa je predstavila novo spletno stran pod imenom Petals For Armor in jo pospremila z zelo kratkim napovednikom, ki se konča z datumom 22. januar 2020, s čimer je namignila, da bo takrat izdala prvo samostojno skladbo oziroma skladbe.

Poleg nove spletne strani so v zadnjih dneh v številnih večjih mestih po Ameriki opazili tudi plakate, ki ravno tako napovedujejo zasuk novega strani v karieri Williamsove.

Obseg projekta za zdaj še ni znan

Glasbenica sicer še ni razkrila, ali bo šlo zgolj za posamezne skladbe ali za celoten album. S skupino Paramore so zadnjo studijsko ploščo After Laughter izdali leta 2017, hkrati pa je ta album zaznamovala tudi vrnitev prvotnega bobnarja zasedbe Zaca Farra in odhod basista Jeremyja Davisa.

Pevka je za Entertainment Tonight že pred časom dejala, da so skupni načrti skupine precej negotovi. "V bistvu ne vem, kaj je naslednje za Paramore." Poudarila je, da so prišli do točke, ko resnično uživajo v medsebojni družbi in prijateljstvu, da pa se ne obremenjujejo preveč z glasbo.