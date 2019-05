Dražbena hiša Omega Auctions ponuja demorazličice pesmi Funny Smile, Did You Ever Have A Dream, Bunny Thing in Pussy Cat tistemu, ki bo zanje ponudil največ.

"Menimo, da je ta kaseta eden izmed najredkejših predmetov, kar smo jih kdaj ponudili na dražbi," je dejal vodja dražbe Paul Fairweather, ki je dodal, da bodo vsi ljubitelji glasbenika verjetno precej presenečeni nad glasbo, ki se močno razlikuje od Bowiejeve podobe glamrocka, s katero je zaslovel.

DAVID BOWIE 1967 DEMOS

"Pesmi bodo verjetno razdelile njegove oboževalce, za vse pa bo zagotovo zanimivo poslušati, v kakšnih glasbenih vodah se je gibal v takratnem obdobju. Brez teh posnetkov ne bi ustvaril kasnejših mojstrovin," je dodal Fairweather.

Dražbena hiša meni, da bi kaseta lahko dosegla ceno več kot 9.000 evrov. Dražba bo potekala 21. maja v Angliji. Ista hiša je na dražbi marca za več kot 50.000 evrov prodala tudi prvi demoposnetek Bowiejeve uspešnice Starman.