Foto: EPA

Njena zimzelena božična klasika All I Want for Christmas Is You iz leta 1994 je namreč že tretji teden na prvem mestu lestvice Billboard Top 100 in tam bo vsaj še do 4. januarja, ki pa že nosi letnico 2020.

To pomeni, da je s svojimi glasbenimi uspešnicami - kar 19 jih je bilo v vseh teh letih - edina, ki se lahko pohvali s prvimi mesti v štirih desetletjih - devetdesetih, dvatisočih, desetih in dvajsetih letih novega tisočletja.

Več glasbenikom je biti številka 1 sicer uspelo v treh desetletjih, na primer Stevieju Wonderju, Madonni, Michaelu Jacksonu, Eltonu Johnu, Britney Spears, Christini Aguileri.