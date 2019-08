Overjam vsako leto privabi veliko ljubiteljev reggaeja. Foto: Organizator

Festival vsako leto zaznamujejo glasbeniki reggaeja z vsega sveta in iz Slovenije. Letos bodo na festivalu med drugimi nastopili Alborosie & Shengen Clan, Ward 21, Junior Kelly, Cali P, Queen Ifrica, Zion Train, Israel Vibration, Raggalution in mnogi drugi. Večina glasbenih gostov se bo predstavila na večjem glavnem odru, manjši oder pa bo nepretrgoma na voljo različnim gostujočim soundsistemom in selektorjem in bo zaseden 24 ur vse dni festivala.

Festival spremlja bogat program za najmlajše. Foto: Organizator

Poleg koncertnega programa bo obiskovalcem na voljo bogat spremljevalni program delavnic in izobraževanj. Posebno mesto med njimi imata program za otroke Overjam4Kidz in izobraževalni program Overjam Univerza, ki že tradicionalno bogatita mlade in starejše obiskovalce festivala. Poleg tega tudi letos nadaljujejo tradicijo ekološko naprednega in zavednega festivala z obsežno vegansko ponudbo in drugimi ekološkimi ukrepi.