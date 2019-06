Zala Kralj in Gašper Šantl sta si po vrnitvi iz Tel Aviva vzela nekaj časa za počitek. Foto: BoBo/Borut Živulović

"To pesem sva midva želela izdati že novembra oz. januarja, ampak sva se potem prijavila na Emo s pesmijo Sebi," je ob premieri njunega tretjega singla na Valu 202 Andreju Karoliju pojasnila Zala in dodala, da to ne pomeni, da bosta začela ustvarjati zgolj v angleščini: "Še vedno nama je ljubše pisati in ustvarjati v slovenščini, saj se je lažje izražati v maternem jeziku, tudi dosti globlje lahko greš. Sva pa si vedno želela poskusiti tudi na tujem trgu in ustvarjati v angleščini. In zdaj je super čas za to.”

Glasbena premiera: Zala & Gašper, Come To Me

Gašper pa je poudaril, da je bila skladba že v osnovi napisana v angleščini: “Come to me ne obstaja v slovenščini, nikoli nisva in po moje tudi ne bova prevajala komadov. S kreativnega vidika bi to bil prevelik kompromis … Nima vsak jezik istih značilnosti, pisanje v angleščini je za naju novo, mogoče bo tudi zato na začetku še več svežine.”

Come to me kljub angleščini ohranja rdečo nit

In kako sta za svoj novi singl izbrala ravno omenjeno skladbo? "Za Come to me sva se odločila, ker je najbolj podobna najinim prejšnjim pesmim. Že tako je preskok v jeziku, ker je pesem v angleščini, tako da ostaja vsaj neka rdeča nit, pri naslednjih pesmih pa se bodo nekatere stvari spremenile," je pojasnila Zala.

"Ves svoj čas vlagava v nadgradnje nastopa in delava pesmi za prihodnost. Ta trenutek integrirava enega najboljših bobnarjev, kar jih jaz poznam, v svoje življenje. To bo zelo zanimiva zadeva, ker se sliši ful dobro, prinaša pa tudi novo dinamiko, ki sva jo midva na svojih koncertih že pogrešala," pa je poudaril Gašper in dodal, da je o takšni nagradnji svoje glasbe razmišljal že od začetka, ampak ker z Zalo skrbita, da lahko od glasbe tudi živita, "je včasih neumno vse vložiti naenkrat".



Naučila sta se stvari, ki bodo morda spremenile pogled naprej

Zala in Gašper, ki sta v začetku maja Slovenijo zastopala v Tel Avivu na tekmovanju za pesem Evrovizije in v finalu na koncu osvojila 15. mesto, sta znova poudarjala, koliko izkušenj sta dobila ravno z udeležbo na omenjenem tekmovanju. "Veliko sva se naučila iz tega in se verjetno še bova. Sproti morava v svojih glavah sprocesirati, kaj se je dogajalo, in se iz tega kaj naučiti. Ker tam je bilo preveč vsega."

"Zdaj imava izkušnjo, ki je drugače ne bi imela. In sva se naučila nekaj stvari, ki bodo mogoče malo spremenile najino strategijo in pogled naprej," je sklenila Zala.