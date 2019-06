Člani zasedbe Radiohead so zasloveli v sredini 90. let in v karieri prodali več kot 30 milijonov albumov. Foto: EPA

Kitarist britanske zasedbe Jonny Greenwood je na Twitterju razkril, da so pevcu Thomu Yorku prejšnji teden ukradli nosilec zvoka, na katerem je bilo za okoli 18 ur materiala, ki so ga posneli že pred več kot 20 leti, ko so ustvarjali svoj najuspešnejši album OK Computer. V zameno za vračilo diska so nepridipravi zahtevali 150.000 ameriških dolarjev.

"Namesto da bi se pritoževali – vsaj ne preveč – ali zahtevo ignorirali, smo vseh 18 ur objavili na Bandcampu (spletni strani za pretakanje glasbe, op. a.)," je še zapisal Greenwood in dodal, da bodo izkupiček namenili okoljevarstveni aktivistični skupini Extinction Rebellion, ki se bori proti podnebnim spremembam in opozarja na izumiranje vrst. Ta se jim je po poročanju AP-ja že zahvalila za gesto.

Oboževalci zasedbe bodo lahko v naslednjih 18 dneh za 18 funtov kupili vseh 18 ur glasbenega materiala, ki po Greenwoodovi oceni ni preveč zanimiv, zato ga, razen majhnega dela, niso uporabili.