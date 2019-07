Pol stoletja po tem, ko se je festival Woodstock v zgodovino vpisal kot eden od najbolj ikoničnih glasbenih dogodkov in prelomnih trenutkov za popularno glasbo in protikulturo šestdesetih let, se obeta festival Woodstock 50. Foto: AP

Po prvotnih načrtih naj bi potekal v kraju Watkins Glen v ameriški zvezni državi New York. Kot so producenti povedali za The New York Times, bo festival organiziran na koncertnem prizorišču na prostem Merriweather Post Pavilion v Columbii v ameriški zvezni državi Maryland.

Večina glasbenega sveta je že skorajda obupala nad tem, da jubilejna izdaja znamenitega festivala sploh bo, saj so se producenti spopadali s finančnimi težavami, poleg tega so naleteli na zavrnitev na številnih lokacijah v ameriški zvezni državi New York, kjer je izvorno potekal festival, ki je slavil mir, ljubezen in glasbo.

Na seznamu nastopajočih, ki so ga producenti predstavili spomladi, so tako veterani, kot so Santana, John Fogerty, Country Joe McDonald in Canned Heat, kot raperji Jay-Z, Chance the Rapper, Common, rockerji The Black Keys, kantavtorica Janelle Monae in folk rock trubadurka Brandi Carlile.

A kot piše AFP, ni popolnoma jasno, kdo od tedaj napovedanih glasbenikov bo v resnici nastopil na Woodstocku 50, saj so bile pogodbe glasbenikov vezane na prizorišče Watkins Glen.

Woodstock 50, ki bo proslavil pol stoletja od znamenitega festivala leta 1969 v Bethelu pri New Yorku, je nekdanji financer Amplifi Live aprila odpovedal z razlago, da ne verjame, da bi lahko dogodek produkcijsko izpeljali tako kakovostno, kot si blagovna znamka festivala zasluži. Poleg tega je umaknil več kot 18 milijonov dolarjev sredstev.

Nato so organizatorji Woodstocka 50 vložili tožbo proti Amplifi Live, sodišče v New Yorku pa je maja odločilo, da se festival, ki bo proslavil 50. obletnico Woodstocka, lahko nadaljuje. Sodišče je tudi ocenilo, da nekdanji investitor festivala ne more ogroziti.