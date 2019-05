Legendarna skupina The Cure ima letos napovedan niz festivalskih koncertov po svetu – najbližje nam se bodo junija ustavili na zagrebškem festivalu InMusic, nato pa julija še na festivalu Exit v Novem Sadu. Foto: Reuters

Zadnje zveneče ime je ameriška elektronska skupina Thievery Corporation, ki ustvarja že več kot 20 let, v tem času so prodali na milijone albumov po vsem svetu. Med svojo bogato kariero so sodelovali s številnimi glasbeniki, med njimi Davidom Byrnom in Perryjem Farrelom.

Ni še znano, kdaj bo Thievery Corporation nastopil, je pa predtem festival objavil časovnico za letošnji festival.

Uvodni dan bodo nastopila naslednja imena: Foals, The Hives, Johnny Marr, Kurt Ville & the Violators, Skindred, Fontaines D.C., Edi East Trance Blues ... Prvi dan bo nastopila tudi ena najuspešnejših slovenskih skupin Siddharta.

Drugi dan bodo na vrsti: Suede, Garbage, Santigold, Frank Turner & the Sleeping Souls, Zeal & Ardor, Gato Preto, Black Honey ...

Tretji dan pa bo na glavni oder stopilo zagotovo največje ime letošnjega festivala – britanska postpankovska skupina The Cure. Ta dan bodo obiskovalci lahko prisluhnili še naslednjim imenom: LP, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Mangroove, The Ills, Run Sofa ...

14. InMusic bo potekal od 24. do 26. junija na Jarunu v Zagrebu.

