Medtem ko je njena kariera blestela, ji v osebnem življenju ni bilo lahko. Foto: EPA

Tina Turner, rojena kot Anna Mae Bullock, na odru dominira že šest desetletij. Z več kot 200 milijoni prodanih plošč še danes velja za eno najbolje prodajanih glasbenic. Turnerjeva je svojo glasbeno kariero začela leta 1957 v duetu Kings Of Rhythm s svojim takratnim možem Ikom Turnerjem. Dve leti pozneje se je znotraj dueta začela predstavljati pod imenom Tina Turner in nizati uspešnice, kot so It Gonna Work Out Fine, River Deep – Mountain High in Proud Mary, ki ji je prislužila tudi prvega grammyja. Uspešen duet je razpadel v sredini 70. let, ko sta se Tina in Ike tudi ljubezensko razšla.

Leta 1977 je Turnerjeva stopila na samostojno pot. Po neuspešnih prvih dveh albumih je svoje oboževalce navdušila z megauspešnicami, kot so The Best, What’s Love Got To Do With it in We Don’t Need Another Hero.

Ameriško-švicarska pevka je večkratna prejemnica laskavih nagrad, ob glasbi pa se je preizkusila tudi v igralstvu. V svoji uspešni karieri je prejela več kot 160 nagrad, leta 1988 v Riu de Janeiru postavila Guinnessov rekord za “največje občinstvo na plačljivem koncertu” - obiskovalcev je bilo kar 184 tisoč -, spoznala kraljico Elizabeto, princeso Diano in prejela častno priznanje Centra za uprizoritvene umetnosti Johna F. Kennedyja.

Čeprav je na svoji poslovilni turneji štela 70 let, se ni odrekla minikrilu. Foto: EPA

Ko je dopolnila 60 let, je pevka napovedala, da bo njena naslednja glasbena turneja obenem tudi zadnja. Odločila se je, da bo v pokoju uživala mirno življenje s svojim novim možem Bachom. Njeno takratno prepričanje, da se nikoli več ne bo vrnila na oder, sta spremenili prijateljici Oprah Winfrey in Sophia Loren. “Oprah je pogosto pri meni. V večernih urah pijeva penino in se smejiva. Nedvomno sva se spoznali že v nekem drugem življenju,” je za britanski Daily Mail povedala Turnerjeva. Oprah jo je neprestano nagovarjala, naj se vrne h glasbi, največja spodbuda pa je prišla leta 2006, ko jo je na Armanijevi modni reviji nagovorila Sophia Loren: “Tina, kdaj se boš vrnila na delo? Rodila si se z darom, to je tvoja dolžnost.”

Po skoraj desetih letih premora se je vrnila s poslednjo turnejo Tina!: 50. obletnica. Več kot uspešen sklop koncertov je turnejo uvrstil med eno najbolje prodajanih vseh časov. Januarja 2018 je pevka prejela nagrado grammy za življenjsko delo.

Uživala ugled, a bila nesrečna

Medtem ko je v glasbeni karieri vsa ta leta naravnost blestela, ji v zasebnem življenju ni bilo lahko. Njeno otroštvo je bilo precej neperspektivno, kar je pravzaprav veljalo za vse temnopolte deklice, rojene na jugu ZDA. V družini ni nikoli občutila pretirane ljubezni, predvsem oče je neprestano zahteval disciplino in izžareval strogost. Problematičen družinski vzorec je prenesla tudi v svoje razmerje z Ikom Turnerjem. Ta je s težavo prenašal, da je 'njegova Tina' tako dobra oziroma celo boljša od njega, zato je začel posegati po mamilih, v fazi omamljenosti pa svojo moč izkazoval s fizičnim nasiljem nad Tino.

Težka mladost in zakonsko življenje Tine nista zlomila, temveč zgolj okrepila, s čimer je dokazala, kako zelo psihološko močna oseba je.