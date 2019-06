Jay-Z in Beyonce veljata za enega najbogatejših parov v glasbeni industriji. Sta starša sedemletne Blue Ivy in dveletnih dvojčkov, Rumi in Sira. Foto: Reuters

Pri Forbesu, ki je znan po svojih lestvicah najbogatejših, so zapisali, da premoženje zvezdnika iz New Yorka "po najbolj konservativnih ocenah" znaša milijardo dolarjev, obenem pa poudarili, da te meje do zdaj ni dosegel noben drug zvezdnik, ki je svojo kariero začel v hiphopu.

Milijarde pod palcem po njihovih ocenah nima niti Dr Dre, za katerega se je do zdaj ugibalo, ali ni s prodajo svoje znamke slušalk Beats tehnološkemu velikanu Applu zaslužil toliko, da bi se lahko vpisal med milijarderje. Forbes je zdaj podal svojo uradno oceno: Dr Dre je vreden "samo" 770 milijonov dolarjev.

Od glasbenika do producenta in poslovneža

49-letni Jay-Z, ki je odraščal z mamo samohranilko, bratom in dvema sestrama v newyorški soseski Brooklyn, je zaslovel leta 1996 z albumom Reasonable Doubt, največ priznanj pa je dobil za album The Blueprint iz leta 2001. Po glasbenem preboju (pozneje se je sicer uveljavil še kot producent), pa Jay-Z ni počival na lovorikah, ampak je zasluženi denar ves čas spretno vlagal, ustanavljal modne in druge blagovne znamke, sodeloval pri različnih projektih, iskal mlade talente itd., zaradi česar je njegovo premoženje ves čas raslo.

Pri izračunu so upoštevali zvezdnikove zajetne življenjske stroške

Forbes je sicer pri svoji oceni poudaril, da so pri izračunu Jay-Z-jevega premoženja upoštevali (in odšteli) "konkreten znesek za vzdrževanje zvezdnikovega življenjskega sloga", pri čemer pa analitiki dodajajo, da je premoženje, ki ga imata skupaj z ženo Beyonce, že zdavnaj preseglo milijardo dolarjev ‒ njeno je ocenjeno na precej manj kot moževo, in sicer na okoli 330 milijonov.

V najnovejši izdaji Forbesa tako naslovnico krasi ravno Jay-Z, družbo pa mu dela še en milijarder ‒ precej starejši (in bogatejši) Warren Buffet, ki je že pred leti poudarjal, da ima glasbenik zlate prste, pa tudi izjemen vpliv na mlade. "Jay je učitelj v precej večjem razredu kot jaz. Za odraščajočo mladino je on človek, od katerega se želijo učiti," je leta 2010 dejal v pogovoru za Forbes.

Uspeh, večji od hiphopa

Navdušenje nad Jay-Z-jevo poslovno žilico pa je znova izrazil tudi producent Kasseem Dean (Swizz Beatz), ki je sodeloval pri nastanku nekaterih hiphoperjevih največjih uspešnic: "Njegov uspeh je večji od hiphopa. Je kot nekakšen načrt za nekoga z našim ozadjem. Fantu, ki je videti kot eden od nas, ki je slišati kot eden od nas in ki nas ima rad, je uspelo nekaj, za kar smo bili do zdaj prepričani, da nam ni in nam nikoli ne bo dosegljivo."