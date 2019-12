Chris Cornell je nase najprej opozoril v grungezasedbi Soundgarden, pozneje pa pel v tudi v zasedbi Audioslave. Samomor je storil maja 2017, ko je bil star 52 let. Foto: EPA

Vicky Cornell trdi, da jo je Soundgarden skupaj z menedžerji opeharil za več sto tisoč dolarjev, ki bi se na njen račun po moževi smrti morali steči na podlagi avtorskih honorarjev. Ob tem trdi tudi, da si je skupina neupravičeno prilastila sedem skladb, ki jih je Cornell napisal in posnel pred smrtjo.

Vicky Cornell je odločena, da bo poskrbela zase in za prihodnost svojih otrok. Foto: Reuters

V tožbi Vicky trdi, da je članom skupine ponudila delež v zameno za zagotovilo, da bodo skladbe izdane tako, kot si je zamislil njen pokojni mož. Fantje so ponudbo zavrnili z obrazložitvijo, da so skladbe njihova last. Vicky člane skupine obtožuje tudi tega, da so v medijih podajali lažne izjave, da bi škodili njej in družini.

"Ne bom žrtvovala prihodnosti svojih otrok na račun tujega pohlepa. In ne bom dopustila, da me nekdo ponižuje zato, ker nas je mož, ki sem ga ljubila, zapustil prezgodaj," je Vicky zapisala na družbenem omrežju, kjer je tudi napovedala tožbo proti članom glasbene skupine.

Glasbeniki obtožbe zavračajo in trdijo, da je Cornell skladbe ustvarjal v sodelovanju z drugimi člani Soundgardna in da so besedila petih od sedmih skladb napisali skupaj. Glasbena skupina iz Seattla, v kateri je Chris imel vlogo pevca in kitarista, sicer po njegovi smrti ni več nastopala. Januarja letos so člani skupine priredili koncert v spomin na preminulega pevca, na katerem so nastopili številni znani glasbeniki.