Pol stoletja po tem, ko se je festival Woodstock v zgodovino vpisal kot eden od najbolj ikoničnih glasbenih dogodkov, se festival Woodstock 50 spoprijema s številnimi težavami. Foto: AP

Vstopnice za Woodstock 50, ki bo od 16. do 18. avgusta potekal na koncertnem prizorišču na prostem Merriweather Post Pavilion v Columbii v ameriški zvezni državi Maryland, bodo brezplačne. Organizatorji so sprva hoteli za enodnevno vstopnico računati od 115 do 530 dolarjev, a so si po vseh težavah, ki spremljajo festival, premislili.

Festival so preoblikovali v akcijo zbiranja sredstev za neprofitne organizacije, ki spodbujajo udeležbo na volitvah in opozarjajo na podnebne spremembe. Obiskovalci festivala bodo tako lahko po svojih najboljših močeh pomagali neprofitni organizaciji po lastnem izboru.

Vstopnico bo treba imeti

Čeprav bodo vstopnice brezplačne, je njihovo število omejeno, zato si jih bodo morali obiskovalci zagotoviti še pred prihodom na prizorišče. Amfiteater Merriweather Post Pavilion, ki ga je zasnoval arhitekt Frank Gehry, namreč lahko sprejme precej manj obiskovalcev kot prizorišče Bethel pri New Yorku, kjer je leta 1969 potekal znameniti festival. "Merriweather zahteva vstopnice. Da bodo lahko vsi v miru uživali, že poteka natančno logistično načrtovanje Woodstocka 50," so povedali organizatorji festivala in dodali, da bo distribucija vstopnic potekala prek neprofitne organizacije HeadCount in še nekaterih drugih neprofitnih organizacij.

Zanimanje za festival je sicer upadlo, kar gre pripisati predvsem odpovedanim nastopom glasbenih zvezd. Organizatorji so s spremembo prizorišča namreč ostali tudi brez nastopajočih, saj so bile pogodbe glasbenikov vezane na prizorišče Watkins Glen. Za zdaj pa novega seznama nastopajočih še vedno ni. Na prvotnem seznamu so bili Jay-Z, Miley Cyrus, Black Keys, Santana, David Crosby in John Fogerty, ali bo kdo med njimi kljub spremembi prizorišča vseeno nastopil, za zdaj še ni znano.

Na prvem Woodstocku 400.000 ljudi

Na prvem festivalu Woodstock pred 50 leti se je zvrstilo več kot 30 glasbenih izvajalcev, med njimi Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Band in Grateful Dead. Neprekinjen glasbeni program je spremljalo 400.000 ljudi, ki v veliki večini niso plačali vstopnine in so se utaborili na blatnem polju.

Čeprav se je v zgodovino vpisalo ime Woodstock, se je prireditev zgodila približno sto kilometrov južno od same vasi Woodstock, v Bethelu, ki je manj kot 150 kilometrov oddaljen od New Yorka.