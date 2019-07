Festival bo tudi letos postregel s pestrim naborom glasbenih izvajalcev. Foto: Organizator

Letošnji, drugi Castle Kolpa Music Festival, bo potekal med 31. julijem in 4. avgustom v Fari v Kostelu. Za zabavo bodo bodo na treh odrih - Dragon Stageu, odru Arena Experience in Odru ob plaži - poskrbeli številni tuji in domači glasbeni izvajalci. Prva poslastica za glasbene sladokusce se obeta že v sredo, 31. 7., ko bo za uvod v festival potekal Akustični večer pod zvezdami, na katerem bodo obiskovalci lahko slišali Tabu, Društvo mrtvih pesnikov, MRFY in Fed Horses.

Nagradna igra Z nekaj sreče lahko dogodek za en dan obiščete brezplačno. Odgovorite na spodaj zastavljeno nagradno vprašanje, med pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca, ki bo prejel dve enodnevni vstopnici. Ob odgovoru zapišite tudi, katerega dne festivala bi se radi udeležili



Nagradno vprašanje: Kateri slovenski DJ bo poskrbel za zabavno na sobotnem finalu festivala?



Odgovor pošljite na e-naslov mmc-nagrade@rtvslo.si do sobote, 27. 7. 2019, do 10. ure. Srečni izžrebanec bo obveščen preko e-pošte.



Pravila o sodelovanju v nagradni igri si lahko preberete tukaj.

Naslednji dan, v četrtek 1. avgusta, bodo ob številnih spremljevalnih dogodkih nastopili avstralski DUB FX, britanska heavy metal skupina Skindread, priljubljeni slovenski skupini Elvis Jackson in Noctiferia, hrvaški legendarni rokerji Goran Bare & Majke in Irdorath. Na odru Arena Experience bo ta večer kraljeval nizozemski didžej Sander Van Doorn, nastopili pa bodo tudi Jimmy Clash, Petar Dundov, Sasha Mikac, Arsello in drugi.

Festival ponuja številne možnosti za aktivno preživljanja časa med glasbenimi koncerti. Foto: Organizator

Petkov večer, 2. avgusta, bodo Zmajev oder oziroma Dragon Stage zaznamovali nastopi domačih rock velikanov Siddharta, jamajške reggae skupine Inner Circle, hrvaške zasedbe Psihomodo Pop in vsem znane domače punk rock skupine Pankrti. Na elektronskem odru bo nastopil Jay Hardway, ob njem pa Galoski, Avadox, Saberz, Sid Cisse in drugi.

Sobotni veliki finale festivalskega programa bo na glavnem odru, Dragon Stageu, pripadel hrvaški skupini Parni Valjak, ameriški metal skupini Soulfly, angleški rapcore, dub, dancehall in ragga skupini Asian Dub Foundation, na elektronskem odru Arena Experience pa bo za zabavo poskrbel DJ Umek, ob katerem bodo nastopili še Sylvain, Veztax, Wattex, TGW, Busta Row in drugi.

Zvezda sobotnega dogajanja na elektronskem odru bo legendarni DJ Umek. Foto: Marko Delbello Ocepek

Bogat spremljevalni program festivala bo obiskovalcem nudil športne aktivnosti, kot so joga, nogomet in odbojka, oglede dokumentarnih glasbenih filmov slovenskih skupin v Kinu na prostem ter številne kreativne delavnice. Za dodatno dobro voljo in smeh bodo s svojimi nastopi poskrbeli znani stand up komiki Admir Baltić, Klemen Bečan in Jan Kreuzer.

Letošnja novost glasbenega dogodka ob Kolpi je posebna aplikacija, ki jo festival ponuja v sodelovanju s podjetjem Viberate. Z njeno pomočjo bodo imeli obiskovalci pregled nad celotnim programom, ob tem pa bodo lahko klepetali z drugimi obiskovalci, všečkali priljubljene skupine in bili obveščeni o njihovih nastopih. Poleg tega bodo na voljo vse druge pomembne informacije o spremljevalnem programu in drugem.