Ultra Europe - festival, ki je pisan na kožo ljubiteljem elektronske glasbe, se letos seli na večje prizorišče. Po šestih letih letih se festival poslavlja od Poljuda in se seli na stadion Park Mladeži, kjer bo obiskovalce pozdravil največji oder v regiji. Foto: Organizator

Festival, ki bo postregel z zvenečim naborom nastopajočih, bo po pričakovanjih organizatorjev najbolje obiskan do zdaj, pozdravil pa bo tudi milijontega obiskovalca.

Letos se na festival odpravlja rekordno število Slovencev, organizatorji jih pričakujejo več tisoč. Foto: Marko Delbello Ocepek

Organizatorji so tudi za tokratno izdajo festivala, ki bo potekal med 12. in 14. julijem v Splitu, napovedali velike odre, izjemno produkcijo in glasbeni spektakel, ki ga bo vsako noč popestril še ognjemet.

Tokrat Ultra Europe bo zaradi selitve na večje prizorišče lahko sprejel 55.000 obiskovalcev več kot lani, ko je Ultro obiskalo 150.000 ljubiteljev elektronske glasbe. Na festivalu sicer pričakujejo obiskovalce iz 140 držav.

Nagradna igra Z malo znanja in sreče se lahko brezplačno udeležite festivala Ultra Europe. MMC namreč podeljuje dva para vstopnic za glavni del festivala, ki bo potekal od 12. do 14. julija v Splitu. Za vstopnice se lahko tokrat potegujejo zgolj polnoletni.



Do četrtka, 4. julija, do 12. ure nam na naslov mmc-nagrade@rtvslo.si sporočite, na kateri stadion se je letos preselil festival. Ob pravilnem odgovoru sporočite še ime in priimek, elektronski naslov in telefonsko številko.

Pravila o sodelovanju v nagradni igri si lahko preberete tukaj.

Sedma izdaja prinaša enega redkih povratniških nastopov Swedish House Mafie. Foto: Organizator

Nosilci letošnje Ultre so Swedish House Mafia, Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki in Tchami x Malaa. Poleg njih bodo za zabavo na glavnem odru skrbeli še Art Department, Cheat Codes, Jeffret Suttorius, Lost Kings, Nicky Romero, Patrice Baumel in Sunnery James & Ryan Marciano. Na preostalih štirih odrih bo nastopilo še 50 izvajalcev, od avtorjev največjih radijskih hitov do težkokategornikov podtalne scene in številnih vzpenjajočih se imen. Letošnjo Ultro bo okrepila tudi slovenska zasedba, med drugim bodo na festivalu nastopili Mike Vale, Vanillaz ft. Dj Dey in Clay Clemens.