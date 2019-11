Eros Ramazzotti je v Sloveniji nazadnje nastopil leta 2015. Foto: Organizator

V sklopu turneje bo predstavil album Vita ce n'e. Glasbenik je pojasnil, da naslov turneje, ki v prostem prevodu pomeni Življenja je še, prinaša pozitivno sporočilo, podobno, kot ga je skušal podati že s preostalimi skladbami, ki jih je ustvaril v minulih 30 letih, odkar je na sceni.

Že pri izdaji prvega albuma Cuori Agitati je bil ves material posnet v italijanščini in španščini, kar nadaljuje še danes. Deset let po izdaji prvega singla je Ramazzotti postal svetovno znano ime. Album Dove c'e Musica, ki ga je sam produciral, je prodal v sedmih milijonih izvodov.

Italijanski glasbenik odre osvaja od leta 1984, ko je v San Remu kot novinec prvič nastopil s pesmijo Terra promessa. Nanizal je več uspešnic, kot so Se bastasse una canzone, Piu bella cosa in Parla con me. Mednarodno slavo so mu prinesli tudi dueti Cosas de la vida s Tino Turner iz leta 1997, Piu' che puoi s Cher leta 2001 in I Belong to You z Anastacio.