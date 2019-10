26-letna Laura Savoie, sicer podiplomska študentka računovodstva na Univerzi v Teksasu, in hollywoodski zvezdnik se sestajata nekaj mesecev, rumeni mediji pa so pred dnevi postali pozorni na neko objavljeno fotografijo njunega počitnikovanja na Havajih, kjer Quaid promovira svoj novi film Midway skupaj s soigralcema Woodyjem Harrelsonom in Patrickom Wilsonom.

Postavni svetlolaski se je namreč na prstu svetil obroček z velikim kamnom, ki je po njihovem mnenju lahko pomenil samo eno – zaroka! Da so imeli prav, je nazadnje potrdil tudi igralec sam.

Zaroka ob sončnem zahodu

Za televizijo Extra je pojasnil: "Zgodilo se je nekako spontano, bilo je precejšnje presenečenje." Priznal je, da je to načrtoval že približno mesec in pol, vendar je želel najti primeren, zaseben trenutek. In nazadnje ga tudi je, na skrajni severni točki havajskega otoka Oahu, v zalivu Turtle Bay.

"Laura se je ravno ukvarjala z najinim selfijem, ko sem spredaj dvignil prstan in jo vprašal, ali bi se poročila z mano – in potem se je sesedla," je v smehu podrezal svojo novo zaročenko.

Quaid je bil do zdaj poročen trikrat: med letoma 1991 in 2001 z igralko Meg Ryan, s katero ima 27-letnega sina Jacka, med letoma 1978 in 1983 z igralko P. J. Soles, leta 2016 se je po 12 letih zakona ločil od Kimberly Buffington, par pa ima skupno skrbništvo nad 11-letnima dvojčkoma Thomasom Boonom in Zoe Grace.