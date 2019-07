Jennifer Lopez pravi, da so skrivnost njenega dobrega videza dobri geni, zdrava prehrana in redni treningi. Foto: AP

Lopezova se je na turnejo podala 7. junija, sklenila pa jo bo v soboto.

Glasbenica portoriških korenin, ki je svojčas prepevala, da kljub slavi in milijonom ostaja "Jenny iz soseske", se sicer z leti izjemno dobro kosa in res ji je težko pripisati pol stoletja.

Ko je leta 1996 prodirala v Hollywood s filmom Selena. Foto: AP

Jennifer Lynn Lopez se je rodila 24. julija 1969 v newyorškem Bronxu staršem portoriškega rodu.

Prvi studijski album On the 6 je izdala natanko pred 20 leti, leta 1999, in že z njim opozorila nase, uspeh pa je nadgradila dve leti pozneje z albumom s preprostim naslovom J.Lo.

Na glasbeni sceni je pevka in plesalka v dveh desetletjih nanizala številne uspešnice, kot so If You Had My Love, Let's Get Loud in Jenny from the Block, po vsem svetu pa prodala več kot 80 milijonov primerkov albumov.

Najbogatejša Latinskoameričanka v Hollywoodu

Kariero je JLo začela kot plesalka v humoristični televizijski oddaji In Living Color, pozneje pa zaslovela z vlogo v akcijskem trilerju Zmeda na poštnem vlaku (1995). V glavni vlogi je prvič nastopila v biografskem filmu Selena (1997), v katerem je upodobila latinskoameriško pevko iz Teksasa.

Z dvojčkoma Maxom in Emme, ki sta se ji rodila leta 2008 v zakonu z Marcom Anthonyjem. Foto: AP

Pozneje je zaigrala v številnih romantičnih komedijah, kot so Načrtovalka porok (2001), Zgodilo se je na Manhattnu (2002), Zaplešiva (2004) in Tašča, da te kap (2005). Med zadnjimi je lani zaigrala v filmu Zdaj ali nikoli.

Po lanskih podatkih revije Forbes je bila najbogatejša oseba z latinskoameriškimi koreninami v Hollywoodu, po lestvici revije People en Espanol pa najvplivnejša latinskoameriška glasbenica v ZDA.

Je tudi modna oblikovalka, producentka in borka za človekove pravice.

Odmevne zveze

Tudi zasebno življenje Lopezove je bilo deležno veliko pozornosti, pri čemer je bila medijska pozornost najintenzivnejša, ko je bila med letoma 2002 in 2004 v zvezi z igralcem Benom Affleckom, s katerim sta skupaj posnela tudi film Gigli, ki se je vpisal v zgodovino Hollywooda kot eden najslabših filmov vseh časov. Zaroko sta tik pred zdajci preklicala.

Zadnji dve leti in pol je v zvezi z Alexom Rodriguezom. Foto: AP

Lopezova je bila sicer v 90. letih poročena s kubanskim natakarjem Ojanijem Noo, ki je pozneje skušal unovčiti slavo z objavo knjige, a so mu odvetniki Lopezopve to preprečili.

Odmevna je bila tudi njena zveza z raperjem Seanom Combsom, ki ji je sledil kratkotrajni zakon s plesalcem Crisom Juddom.

V tretje se je Lopezova leta 2004 poročila z glasbenikom Marcom Anthonyjem, s katerim sta bila poročena deset let, v tem času pa sta se jima rodila dvojčka Max in Emme.

Nekdanja zakonca tudi po ločitvi ohranjata tesen prijateljski odnos in sta nedavno celo nastopila skupaj.

Zadnje dve leti in pol je v razmerju z nekdanjim igralcem bejzbola Alexom Rodriguezom, s katerim sta se letos tudi zaročila.