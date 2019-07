Foto: EPA

Raperski superzvezdnik se je 30. junija v središču Stockholma stepel z dvema neznanima moškima. Po pričevanju očividcev sta ga moška predtem nekaj časa nadlegovala, ker naj bi zlomil njune slušalke. Moška naj bi mu grozila, da bosta poklicala policijo. Med vročekrvno izmenjavo je ena izmed žensk, ki je spremljala raperja, omenila, da jo je eden izmed moških nadlegoval. Zatem je izbruhnil pretep, v katerem so raper in njegovi prijatelji moška pretepli in nato zapustili prizorišče.

Zvezdnik se je pozneje zglasil na policijski postaji, da bi povedal svoj del zgodbe, vendar so ga zaradi pretepa aretirali. Od takrat je v priporu, njegov odvetnik pa je zahteval, da naj obravnavo počaka na prostosti. Sodnik je odločil, da do konca preiskave, 25. julija, ne sme zapustiti pripora, saj bi lahko pobegnil v ZDA. Po koncu preiskave bo jasno, ali bodo Rakima Mayersa, kot je njegovo pravo ime, ovadili.

Zvezdniška podpora

Njegovi zvezdniški prijatelji, med njimi zakonca West in Justin Bieber, so se zavzeli za njegovo izpustitev. Njegov agent je po družbenih omrežjih sporočil, da pevec prebiva v obupnih razmerah, brez osnovnih potrebščin in v lastnih iztrebkih. Te navedbe so zanikali tako predstavniki švedskih zaporov kot raperjev odvetnik.

Med njegovimi največjimi podporniki sta Kanye in Kim Kardashian West. Zakonca sta peticijo za izpustitev A$AP-a Rockyja predstavila tudi predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi ženi Melanii. Trump se je osebno zavzel in s švedskim predsednikom vlade govoril o njegovi izpustitvi.