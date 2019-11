Par je aprila letos že izgubil enega otroka. Foto: Reuters

"Z veliko žalostjo sporočava, da sva danes izvedela, da sva pri štirih mesecih izgubila še nerojenega otroka," je zvezdnica zapisala ob videoposnetku, na katerem jo tolaži šestletna hčerka Carmen. "Poleg tega bi vam rada sporočila, da čeprav trenutno nisva v redu, sčasoma bova. Zelo veliko srečo sva imela s štirimi zdravimi otroki," je zvezdnica pojasnila v videoposnetku.

"Novico sem povedala Carmen in to posnela, da bi lahko poslala Alecu, vendar je to dober način, da to delim tudi z vami. Povedala sem ji, da dojenček kljub vsem napovedim vseeno ne bo prišel ... a da se bova potrudila, da bo mlajšo sestrico dobila prihodnjič."

Par je novico o nosečnosti z javnostjo delil septembra, kar je bilo zgolj pet mesecev po tem, ko sta se prav tako spopadla s spontanim splavom.

Videoposnetek pa je sklenila z manjšo prošnjo za svoje sledilce.

"Trenutno sem popolnoma pretresena, saj tega res nisem pričakovala, ko sem šla na pregled. Ne vem, kaj drugega še naj povem, saj sem v šoku in celotne situacije ne vidim popolnoma jasno. Prosim vas zgolj to – brez paparacev," je zvezdnica končala objavo, na katero so se odzvali številni bližnji, med njimi tudi Hailey Bieber, ki je zapisala, da ji je neizmerno žal, hkrati pa izrazila tudi svojol ljubezen.

61-letni Alec in 35-letna Hilaria sta se poročila leta 2012 in sta starša Carmen, štiriletnemu Rafaelu, triletnemu Leonardu in eno leto staremu Romeu. Iz prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger ima Baldwin tudi že odraslo, 23-letno hčer Ireland, ki se ukvarja z manekenstvom in igralstvom.