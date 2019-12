Starejša hči princa Andrewa se je z nepremičninskim mogotcem zaročila septembra. Foto: Reuters

Namesto velike zabave bosta enkrat decembra - svojo zaroko bi morala praznovati 18. decembra v široki družbi prijateljev, znancev, sorodnikov in sodelavcev - raje priredila intimno srečanje najbližjih, je "dobro obveščene vire" navajal časnik Daily Mail. Natančen datum zaročne zabave sicer časniku ni znan.

Starejšo hčer vojvode Yorškega naj bi k odpovedi zabave le nekaj dni po tem, ko je odposlala vabila nanjo, spodbudili pomisleki prijateljev in znancev, da bo dogodek zaradi očetovih dejanj deležen preveč pozornosti, da bodo fotografi in novinarji nadlegovali goste zaročne zabave in da se bo nasploh vse vrtelo okoli princa Andrewa, ki ga, kot je znano, Virginia Giuffre obtožuje spolnega napada oz. trdi, da je bila kot 17-letnica prisiljena v spolni odnos z njim.

Američanka je namreč pred dnevi ponovila, da jo je kot spolno sužnjo Jeffreyja Epsteina in njegovih bogatih in vplivnih prijateljev pripeljala Epsteinova tesna prijateljica Ghislaine Maxwell, ki ji je tudi ukazala, da mora imeti spolne odnose s princem Andrewom. Vojvoda Yorški je obtožbe (precej neprepričljivo) zanikal, a le nekaj dni pozneje oznanil, da se umika iz javnosti in da ne bo več opravljal kraljevskih zadolžitev.