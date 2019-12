'Tega nisem pričakovala od modre krvi. Nisem mogla verjeti, da najvišja raven oblasti, najvplivnejši ljudje, dovolijo, da se to dogaja - ne, ne le dovolijo, celo sodelujejo pri tem," je dejala Giuffrejeva v intervjuju. Foto: AP

Na Otoku še vedno odneva škandal, v katerega se je tretjerojeni otrok kraljice Elizabete II. zapletel zaradi prijateljevanja z ameriškim milijonarjem Jeffreyjem Epsteinom, ki so ga med čakanjem na sojenje zaradi obtožb trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje, avgusta našli obešenega v njegovi zaporniški celici.

Andrew ves čas trdi, da ni imel spolnih odnosov s takrat 17-letno Virginio Roberts, danes Giuffre, a se je zaradi pritiska javnosti pred dnevi umaknil iz vseh javnih obveznosti. Najbolj obremenjujoč dokaz je fotografija, na kateri princ pozira z mladoletno Giuffrejevo, okoli njenega pasu pa ima roko.

Američanka je v pogovoru za oddajo BBC Panorama ponovila, da jo je kot spolno sužnjo Epsteina in njegovih bogatih in vplivnih prijateljev v njegov krog pripeljala Epsteinova tesna prijateljica Ghislaine Maxwell, ki ji je tudi ukazala, da mora imeti spolne odnose s princem Andrewom. Novinarji so razkrili tudi elektronsko sporočilo iz leta 2015, v katerem je Andrew pisal Maxwellovi, naj mu pomaga pri obtožbah Virginie Roberts.

Princ je izrazil obžalovanje zaradi druženja z Epsteinom in pripravljenost sodelovati v preiskavah v zvezi z Epsteinom, če bo to potrebno. Foto: AP

"Rotim Britance, naj me podprejo in mi pomagajo v tem boju. Ne smejo sprejeti, da je v redu, kar se je zgodilo. To ni neka prostaška zgodba o spolnosti, ampak je to zgodba o trgovini z mladoletnicami za spolno suženjstvo, zgodba o zlorabah, v katero je vpleten član vaše kraljeve družine," je 35-letna Giuffrejeva dejala v solzah, piše Guardian. Dejala je, da jo je Maxwellova povabila, naj postane maserka, ko je delala v garderobi posestva Mar-a-Lago na Floridi, ki je v lasti Donalda Trumpa, nato pa je bila prisiljena v spolno suženjstvo. Z Andrewom naj bi imela v letih 2001 in 2002 trikrat spolne odnose.

Andrew priča v sodnem postopku?

Pet žensk, ki Epsteina obtožujejo zlorab, tudi trdi, da je princ Andrew na lastne oči videl, da so mladoletnice Epsteinove goste masirale, zato bo njihov odvetnik poslal princu poziv za pričanje. Ženske namreč trdijo, da bi lahko princ Andrew oblastem v ZDA predal pomembne informacije o spolnem suženjstvu in novačenju mladih deklet. Poziv za pričanje bi lahko princu predali takoj, ko stopi na ameriška tla. Andrew sicer vztraja, da med več obiski pri Epsteinu ni opazil ničesar sumljivega in da se ne spomni, da bi Giuffrejevo sploh kdaj srečal.

Giuffrejeva je, nasprotno, za Panoramo natačno opisala okoliščine, v katerih je bila leta 2001 posneta fotografija, na kateri so ona, Andrew in Maxwellova. "Epstein, Ghislaine, Andrew in jaz smo odšli v nočni klub v Londonu, ko mi je Ghislaine v avtomobilu rekla, da moram za Andrewa narediti isto, kar delam za Jeffreyja. Postalo mi je slabo. Ko smo se vrnili v hišo, sem prosila Epsteina, da nas fotografira, da bi fotografijo pokazala svoji družini. Nato sem morala princa zabavati, premaknila sva se v spalnico. Vse skupaj ni trajalo dolgo. Bilo je ogabno. Ni bil nesramen, a ko je opravil, je vstal, rekel 'hvala' in odšel."