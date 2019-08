Alpski smučar in odbojkarica sta se poročila leta 2012. Foto: Reuters

"Od začetka najine zveze je Bode vedno govoril, da si želi, da bi se nama na njegov rojstni dan rodila enojajčna dvojčka," je Morgan Miller povedala v intervjuju za ameriško oddajo Today. "Ko sem tokrat ugotovila, da sem noseča, sem ga vprašala, ali misli, da bosta tokrat dvojčka. Rekel je, da ne," je povedala Morgan.

Morgan je dejala, da si je Bode vedno želel biti oče enojajčnih dvojčkov. Foto: AP

Bodoča mati dvojčkov je razložila, da je šla na pregled z ultrazvokom sama, tam pa so jo zdravniki presenetili z novico, da pod srcem ne nosi enega, temveč dva otroka. "Poleg tega sta to dva dečka, identična dvojčka," je dodala Morgan, ki je na družbenem omrežju Instagram pozneje razkrila, da naj bi dvojčka na svet predvidoma prijokala 11. novembra, slab mesec po Bodejevem 42. rojstnem dnevu.

Miller, ki je 33-krat zmagal na tekmah za svetovni pokal v alpskem smučanju, ima z 32-letno Morgan, profesionalno igralko odbojke, 10-mesečnega sina Eastona Vaughna Reka in štiriletnega Nasha Skana. Eden najbolj legenardnih mož v svetu smučanja ima poleg tega iz preteklih zvez še šestletnega Samuela Bodeja in hči Neesyn Dacey, ki je stara 11 let.

Tragična izguba, ki je zaznamovala družino Miller

Novica o nosečnosti prihaja dobro leto po tem, ko sta Bode in Morgan tragično izgubila 19-mesečno hčer Emeline Grier. Deklica se je utopila junija lani v sosedovem bazenu v kalifornijskem Orange Countyju. Čeprav jo je Bode takoj začel oživljati, je deklica naslednji dan v bolnišnici izgubila bitko za življenje.

Družina Miller pred tragično izgubo Emeline Grier. Foto: Instagram

Po hudi izgubi sta se starša hitro morala zbrati, saj se jima je štiri mesece po tragični nezgodi rodil sin Easton. Zagon sta Bode in Morgan našla tudi v ozaveščanju staršev, kako preprečiti utopitve malčkov. V ZDA je namreč prav utopitev najpogostejši vzrok smrti otrok med prvim in četrtim letom starosti.

Družina Miller je pred kratkim sporočila tudi, da se bo z juga Kalifornije selila v zvezno državo Montana. Selitev v gore sta zakonca označila za del družinskega okrevanja. "Ljudje tukaj so pristni, prijazni in zdijo se svobodni, neodvisni, kar se resnično sklada z mojim značajem," je ob napovedi selitve povedal Bode. Millerjevi so za svoje novo domovanje izbrali veliko smučarsko središče Big Sky. "Vsak, ki se odloči za življenje tukaj, si želi gorske kulture, ki jo ponuja Big Sky. S svojo družino si želim biti del tega," je še povedal Miller.